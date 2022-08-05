神岡豐洲園區二期聯外道路延宕　楊瓊瓔緊盯9月底開工

▲▼神岡豐洲園區二期聯外道路工程延宕，在楊瓊瓔緊盯進度之下，市府預計9月底前開工。（圖／楊瓊瓔提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中神岡豐洲科技園區二期聯外道路開闢工程總經費4.66億元，開發成本原本由開發商協助籌措所需資金，但開發商因財務問題未依約履行，市府只好在去年10月終止契約，導致工程期程延宕，立委楊瓊瓔5日邀集相關單位會勘，在她緊盯進度之下，市府新工處指出9月底前部份路段可望開工。

豐二產業園區聯外道路規劃拓寬堤南路，西至台灣高鐵、東至溪洲路間，全長約1702公尺、寬度20至28.6公尺，採排水性鋪面、生態側邊溝型式，將道路逕流水往兩邊生側邊溝匯集後，直接滲入路基，挹注地下水。

新工處科長吳欣倫說明，豐二產業園區聯外道路所需經費，原本規定開發成本由開發商協助籌措所需資金，但開發商後來因財務問題未依約、依限履行給付義務，因此市府在去年10月12日起終止契約，致使聯外道路工期延宕。

經發局副局長李逸安指出，豐洲一期廠商進駐非常踴躍，目前已滿，將持續開發二期用地，一期堤南路寬20公尺，但二期路段狹窄，因此必須開闢二期聯外道路，工程總經費4.66億元，立委楊瓊瓔協助向經濟部工業局申請前瞻補助計畫，核定補助經費2.96億元，市府自籌1.7億元，依據新工處規劃，第一標市有土地部分預計9月底前開工，工期約6個月。

溪州里長王明洲表示，堤南路通勤時段車流量大，加上工業區重車出入頻繁，建議施作機車專用道，讓汽機車分道，維護機車族安全，此外，工業區廠商也反映，砂石車行經便橋時，常會掉落碎石，造成機車打滑，希望相關單位加強路面清掃。

楊瓊瓔表示，堤南路拓寬完工後可提供豐洲一期與二期兩基地間便捷之道路運輸，新闢道路更提供足夠的夜間照明、綠美化周遭環境等，同時健全當地聯外交通道路網系統，帶動神岡在地經濟發展，增加周邊居民的就業機會。