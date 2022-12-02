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隆乳非女性專利！求診男性變多　醫師曝：跨性別關鍵原因　

▲跨性別Ann跟陳媛意外爆料，自家姐妹有人隆乳失敗，還被診所不公平對待 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲跨性別Ann跟陳媛開心分享自己隆乳 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

日前在高雄有一場同志大遊行以「無體之愛」為主題，將身體的美重新定義，希望每個人都能尊重彼此的身體，也可以看見他人的身體需求。國內知名整形外科醫師邱浚彥表示，隆乳早就不再只是女性的需求，許多男性也會希望藉由隆乳手術，成為全新的自己。

最近網路上就有一位跨性別模特兒Mina分享了自己的故事，因為覺得自己穿女模衣服走秀的時候會受到限制，認為上半身還是要有一點曲線才能把衣服撐起來，而隆乳一直是她的人生目標之一，最後終於在25歲生日時接受隆乳手術，當作送給自己的生日禮物。Mina說，隆乳後的身材不再像之前看起來那麼像金剛芭比，感覺自己更有自信、贏得更多目光。Mina的故事感動了許多跨性別者，也鼓勵她們要勇敢追求自己身體的美麗。

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同志大遊行之前在高雄鹽埕區盛大舉行，現場有將近三萬民眾參與遊行，有人以九尾狐、皇后、功夫小妹等裝扮參與盛事，宛如一場變裝派對，還有同志直接上空遊行，展露姣好身材。今年的同志大遊行以「無體之愛」為主題，希望大家發現愛自己的方式，看見且同理他人的身體。

▲跨性別Ann跟陳媛意外爆料，自家姐妹有人隆乳失敗，還被診所不公平對待 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲跨性別Ann跟陳媛開心分享自己隆乳 。（圖／記者吳奕靖攝）

一向對多元性別十分友好的法喬醫美診所總院長邱浚彥表示，近年來隆乳早就不再只是女性的需求，許多男性也會希望藉由隆乳手術，成為全新的自己。不過因男性體脂肪較少，如果選擇的是自體脂肪隆乳，男性的脂肪會比女性更容易被身體吸收，術後效果有限，因此比較適合放入假體的隆乳方式。像是液態矽膠「魔滴隆乳」，是能根據地心引力變化的假體，植入物直立時有水滴狀的效果，躺下又能隨地心引力自然撐開，恢復到圓盤狀，比較均勻。例外一種被稱為「女王波」，則是利用AI精準填充做出飽滿的塑形能量，針對各種不同身形需求，做出適合的尺寸與凸度，同時提升立體度、飽滿和柔軟性，能有效支撐胸型，塑造更自然、更集中的深V乳溝。

邱浚彥提醒，現在醫美技術日新月異，針對男性與女性的身體結構差異，可以在植入物材質大小與刀口選擇上仔細評估，加上越來越多人關注性別認同議題，男性想要擁有Q彈美胸絕非難事，還是建議民眾術前做好功課，術後照護好傷口，並保持作息正常、戒掉菸酒，避免傷口感染，按時回診，有狀況盡速就醫，避免醫療副作用以及糾紛。

▲邱浚彥認為目前的胸部手術已經可以很自然。 （圖／記者吳奕靖翻攝）

▲邱浚彥認為目前的胸部手術已經可以很自然。 （圖／記者吳奕靖翻攝）

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