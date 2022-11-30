疑電動機車自燃延燒4機車　汐止民宅竄濃煙！2住戶受困獲救1送醫

記者張君豪／新北報導

30日上午9點51分，新北市汐止區民族五街74號發生一起住宅火警，新北市消防局接獲多起報案電話，派遣第六大隊、汐止中隊等24輛消防救護車輛，45名警消到場救火，現場是一樓樓梯間疑似電動機車起火，波及4輛機車共5車燒毀，因機車起火燃油冒出大量黑煙，導致該公寓住戶倉皇逃出，警消現場總計疏散7人，並救出受困2名住戶，其中1名住戶因吸入濃煙預防性送醫，所幸這場火警並未造成更大傷亡。

▲汐止區一棟公寓30日上午發生電動機車自燃火警，煙囪效應濃煙狂竄，警消緊急疏散住戶。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

新北市消防局第六大隊呼籲，公寓大廈住戶不得於防火間隔、防火巷弄、樓梯間、共同走廊、防空避難設備等處堆置雜物、或設置柵欄門扇，這些額外裝置雜物都會造成火警發生時、搶救逃生困難。違規設置廣告物或私設路障、停車位侵佔巷道也會防礙救災救護車輛出入。

新北消防局說：這起火警研判疑因停放在一樓的電動機車自燃起火，極易延燒至上方樓層並在樓梯間形成「煙囪效應」，使得逃生出口受阻，也容易造成重大傷亡。萬一騎樓機車火災發生，濃煙竄升至樓梯時，建議住戶緊閉門窗，並以溼毛巾填塞門縫，避免濃煙進到屋內，民眾宜保持冷靜靜候警消救援。

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