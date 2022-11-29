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駭人母子檔「頭顱屍塊放冰箱」　天天帶一塊出門！棄屍畫面曝光

▲▼印度48歲婦人與25歲兒子共謀殺害分屍丈夫，棄屍畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube）

▲印度48歲婦人與25歲兒子共謀殺害分屍丈夫，棄屍畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube、推特，下同）

記者張寧倢／編譯

印度東德里一對母子聯手殺人，還將遺體放血、分屍，並存放在家中冰箱，每天將一部分的遺骸裝在袋子裡，分成好幾天帶出門棄屍。結果警方發現當地出現許多不明屍塊，調查之下才驚覺死者是這名48歲婦人的第二任丈夫，也是她兒子的繼父，慘在家中遇害。如今，母子倆提著袋子拋屍的監視器畫面也被警方查出。

根據《印度快報》報導，東德里警方今年6月5日發現遭砍下的頭部遺骸和部分四肢，死者身分不明。警察當局隨即立案調查，一遍又一遍地檢查監視器，挨家挨戶查核也一無所獲，不過，警方後來發現當地一名中年男子達斯（Anjan Das）已失蹤5、6個月，家人卻都沒有報案，令人心生疑竇。

▲▼印度48歲婦人與25歲兒子共謀殺害分屍丈夫，棄屍畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube）

▲印度母子共謀殺人，屍塊一度存放家中冰箱。

警察逮捕了達斯的48歲老婆朴南（Poonam）和25歲繼子狄帕克（Deepak），這對母子向警方坦承謀殺分屍。朴南說，她已經「受夠了」第二任丈夫達斯，她2017年帶著3個孩子嫁給達斯，但達斯卻沒事先坦白他也曾結過婚，還在第一段婚姻中育有8名子女，然而，達斯後來不但沒了收入，還經常打架。

狄帕克說，繼父對她的老婆不安好心。朴南也宣稱，老公曾經騷擾她的一名姊妹，還要擔心他向親戚們拿錢。母子檔在5月30日先是下藥將達斯迷昏，謀殺後將屍體分割成10塊，冰在家中冰箱，隨後的數天內分次丟棄在Pandav Nagar和Trilokpuri地區，據稱為了蓋掉異味，他們還大費周章將家裡重新油漆粉刷。

▲▼印度48歲婦人與25歲兒子共謀殺害分屍丈夫，棄屍畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube）

▲走在前面的狄帕克手上被拍到拿著提袋，朴南則跟在兒子後頭。

警方隨後調閱了監視器畫面，果然發現狄帕克和朴南在不同日期的白天或晚上都曾拿著袋子出現在一處無人居住的空地，估計就是兩人合力棄屍的關鍵畫面，而且警方也找到了他們棄屍時穿的衣物、死者的手機，以及其中6塊遺骸。目前這2名被告已經被依涉嫌謀殺、滅證等罪名遭到逮捕。

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