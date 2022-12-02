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禁了44年！北市忠孝西路14日起　「晚間11點到隔日6點」開放機車通行

▲▼新冠肺炎本土疫情爆發，全國提升至三級警戒將於本周六滿月，台北車站前忠孝西路上車潮已較之前增多,三級警戒滿月。（圖／記者李毓康攝）

▲台北車站前的忠孝西路，14日將開放機車夜間通行。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北車站前的忠孝西路自1978年起禁行機車已44年，經過機車族多年爭取下，交通局廣泛採納民間意見、積極研商討論後，2日召開記者會宣布，自12月14日起，開放機車夜間11點到翌日上午6點通行。交通局也提醒，考量機車動線與行車安全，忠孝西路往三重方向與重慶南北路口禁止機慢車兩段左轉，駕駛人如需往重慶南路，請改道於館前路右轉。

交工處長劉瑞麟說，關於機車通行忠孝西路的開放，市府花了3個月模擬，當時也希望白天有機會開放，一開始評估是在假日實施，因平日上班通勤的交通量太大。但模擬後發現，假日的尖峰量不會比平日上下午尖峰低，考量公車、機車量太多，決定利用公車量比較低的時間開放，先讓所有駕駛人熟悉，未來會觀察駕駛人行為，慢慢會有後續開放作為，時程、指標目前還沒有確定的方向。

交通局指出，根據電腦模擬，預估開放後的機車移轉情形，假日尖峰往東可達到4688輛、往西4699輛，平日上午尖峰往東為6295輛、下午尖峰往西為4613輛，與北市其他的聯外幹道上下午尖峰機車流量相當。

交通局說，因該路段平日公車班次單向尖峰小時約150到200班次，假日尖峰小時約100到130班次，公車進出站易與機車混流交織，基於行車考量安全，選擇在夜間時段公車班次較少且交通降較低的時段開放。

交工處呼籲，機車騎士於開放時段行經台北車站旁（公園路－館前路）時，直行機車請行駛於外側第2車道減少與右轉館前路之車輛交織衝突。公車、大客車等大型車及小汽車駕駛朋友在行駛忠孝西路時，加強注意周邊，保持行車安全距離與間距，尤以變換行向或車道、停靠與起步時請特別留意機車通行。

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