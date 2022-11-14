輔導15歲少年！女老師「半裸聊色」　狂發3千則訊息：我太想要你了

▲英國一名中學女老師利用職務之便，和15歲男學生私下用手機聯絡，聊天內容涉及性暗示。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

英國懷特島（Isle of Wight）一名24歲中學女老師宣稱愛上自己協助輔導的15歲男學生，在短短2個月內瘋狂傳了3000多則訊息給對方，還安排少年在車子裡和她見面，最後是受害少年的母親發現報警抓人。法庭揭露，女老師傳出的一部分訊息帶有明顯性暗示，內容寫道「我太想要你了」、「我半裸」。

據英國《每日郵報》13日報導，懷特島刑事法庭審理一樁案件，被告為24歲中學女老師艾倫（Ellen Cadman-Smith），她遭指控在短短2個月內向15歲的受害少年發送部分含「明顯的性暗示」的3000多則通聯訊息，陪審團只經過3分鐘的商議時間就做出裁決，認定艾倫確實有和未成年人進行「聊色」等性方面對話交流。

報導指出，艾倫育有一名1歲孩子，2017年進入校園工作後，就是負責為具有「行為、心理健康和學習困難」的學生們提供協助與支援的輔導老師，案件中的15歲受害者向艾倫尋求輔導後，她便開始用個人手機傳訊息給他，說自己「一直在想你」、「我想我愛上你了」。

▲15歲少年向女老師艾倫尋求情緒心理方面的援助，卻被她多次邀約在車內見面。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

後續訊息內容越來越誇張，例如「我太想要你了…我現在可能要對你做的事，已經快把我逼瘋了」、「我對你有感覺」、「我不能擁有你，原因你都懂」、「我傳訊息的時候是半裸的」。雖然艾倫當時正在和男朋友交往中，但她仍邀約受害者一起開車兜風，兩人經常在她的車裡碰面，也會買食物飲料給受害人。

艾倫和男友分手時傳訊息告訴受害少年，還提議要和他去飯店共度一晚，甚至說自己正在服用治療卵巢囊腫的藥物，暗示「唯一安全的做法是趁洗澡的時候」。受害者的母親在兒子手機上發現一個叫做「E」的人傳訊過來，才終於揭穿一切。

艾倫因「極度焦慮」無法受審，法庭在她缺席的情況下進行爭議事項審判。由於聽證會上沒有人提出為她辯護的證據，陪審團也斷定艾倫行為不當，法官將她列入性犯罪者名單5年，不得使用社交媒體聯繫直系親屬外的未滿16歲對象，目前持有的手機將被沒收銷毀，所有電腦手機等設備須保持可供檢查，不得刪除搜尋紀錄，禁止從事任何與兒童相關職業。

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