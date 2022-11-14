　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

輔導15歲少年！女老師「半裸聊色」　狂發3千則訊息：我太想要你了

▲▼女老師、女教師。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲英國一名中學女老師利用職務之便，和15歲男學生私下用手機聯絡，聊天內容涉及性暗示。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

英國懷特島（Isle of Wight）一名24歲中學女老師宣稱愛上自己協助輔導的15歲男學生，在短短2個月內瘋狂傳了3000多則訊息給對方，還安排少年在車子裡和她見面，最後是受害少年的母親發現報警抓人。法庭揭露，女老師傳出的一部分訊息帶有明顯性暗示，內容寫道「我太想要你了」、「我半裸」。

據英國《每日郵報》13日報導，懷特島刑事法庭審理一樁案件，被告為24歲中學女老師艾倫（Ellen Cadman-Smith），她遭指控在短短2個月內向15歲的受害少年發送部分含「明顯的性暗示」的3000多則通聯訊息，陪審團只經過3分鐘的商議時間就做出裁決，認定艾倫確實有和未成年人進行「聊色」等性方面對話交流。

報導指出，艾倫育有一名1歲孩子，2017年進入校園工作後，就是負責為具有「行為、心理健康和學習困難」的學生們提供協助與支援的輔導老師，案件中的15歲受害者向艾倫尋求輔導後，她便開始用個人手機傳訊息給他，說自己「一直在想你」、「我想我愛上你了」。

▲▼少年。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲15歲少年向女老師艾倫尋求情緒心理方面的援助，卻被她多次邀約在車內見面。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

後續訊息內容越來越誇張，例如「我太想要你了…我現在可能要對你做的事，已經快把我逼瘋了」、「我對你有感覺」、「我不能擁有你，原因你都懂」、「我傳訊息的時候是半裸的」。雖然艾倫當時正在和男朋友交往中，但她仍邀約受害者一起開車兜風，兩人經常在她的車裡碰面，也會買食物飲料給受害人。

艾倫和男友分手時傳訊息告訴受害少年，還提議要和他去飯店共度一晚，甚至說自己正在服用治療卵巢囊腫的藥物，暗示「唯一安全的做法是趁洗澡的時候」。受害者的母親在兒子手機上發現一個叫做「E」的人傳訊過來，才終於揭穿一切。

艾倫因「極度焦慮」無法受審，法庭在她缺席的情況下進行爭議事項審判。由於聽證會上沒有人提出為她辯護的證據，陪審團也斷定艾倫行為不當，法官將她列入性犯罪者名單5年，不得使用社交媒體聯繫直系親屬外的未滿16歲對象，目前持有的手機將被沒收銷毀，所有電腦手機等設備須保持可供檢查，不得刪除搜尋紀錄，禁止從事任何與兒童相關職業。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►回頭率破表的「GUESS香水」噴起來！799元起超划算

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
孽女許願「明天爸媽就死」！男友市場刺頸弒母　她還裝傻大哭
中職第一人！　他正式取得本土身份
快訊／正面對決！　夏克立現身法院開戰黃嘉千
快訊／BA.5疫情已經結束！　下周有望宣布戶外免戴口罩
LIVE／涉詐助理費？　高虹安親上火線回應「13頁密帳」
快訊／中職自由球員公告！　25人可行使FA
快訊／防疫再鬆綁！　下月起入境調增「每週20萬人次」
快訊／今增40死！本土+16578　40多歲男「打四劑」確診
財長證實國安基金護盤「跨年」　4大原因不退場
檢舉魔人傻眼了！警開罰單寫錯　1200元罰金要退還

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

輔導15歲少年！女老師「半裸聊色」　狂發3千則訊息：我太想要你了

一家4口疑活活餓死！　聞惡臭破門驚見「全成乾屍」剩皮包骨

拜習會17:30舉行！習近平將攜「新面孔」出席　會後不發表聯合聲明

市值1兆加密貨幣平台FTX「破產有鬼」？　巴哈馬當局調查中

梨泰院踩踏158死！內政部長「失言拒請辭」　消防員怒提告

葉倫：修補世界經濟　終結俄烏戰爭是最好辦法

好奇去考意外測出162高分　英11歲男童智商比愛因斯坦、霍金還高

百年來最重大空難　4男涉擊落「馬航MH17」害298死！判決將出爐

韓裔天才九段棋士家暴妻！出拳毆臉「險傷眼」　慘遭日本警察逮捕

84歲老翁挨告！　原因竟是「要求68歲女友」每天做愛10次

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

(G)I-DLE暴雨表演「舒華當眾慘摔」　單薄服裝淋冰雹+閃電..粉絲氣瘋

許瑋甯邱澤保養都靠「兩人運動」　陶晶瑩「前輩」傳授治台客法術

楊祐寧掀衣套頭愛妻「難怪睡沙發」　娶她只因「年輕貌美」感人誓詞又歪樓

高中生3分鐘繪世界地圖　無參考「憑感覺精準還原」

輔導15歲少年！女老師「半裸聊色」　狂發3千則訊息：我太想要你了

一家4口疑活活餓死！　聞惡臭破門驚見「全成乾屍」剩皮包骨

拜習會17:30舉行！習近平將攜「新面孔」出席　會後不發表聯合聲明

市值1兆加密貨幣平台FTX「破產有鬼」？　巴哈馬當局調查中

梨泰院踩踏158死！內政部長「失言拒請辭」　消防員怒提告

葉倫：修補世界經濟　終結俄烏戰爭是最好辦法

好奇去考意外測出162高分　英11歲男童智商比愛因斯坦、霍金還高

百年來最重大空難　4男涉擊落「馬航MH17」害298死！判決將出爐

韓裔天才九段棋士家暴妻！出拳毆臉「險傷眼」　慘遭日本警察逮捕

84歲老翁挨告！　原因竟是「要求68歲女友」每天做愛10次

A級球員13人！陳俊秀市場最大咖　兄弟複數約綁陳子豪、鄭凱文

5+n上路！民眾「自主健康管理看牙遭拒」　王必勝：會盡量和診所溝通

孽女許願「明天爸媽就死」！男友市場刺頸弒母　她冷眼上車逃離

評北市「平庸藍、仇恨綠」　黃珊珊：蔣萬安無法控制背後五府千歲

SWAG首招校園大使　組隊「學術研究」 結業能拿20萬助學金

再反殺綠營側翼！徐巧芯被改名「徐惡」　一筆重製回擊：除惡務盡

不只要魔獸！台職籃狂搶NBA球星　陸媒：CBA感受到危機

《文森佐》有望推第二季！　編劇大方鬆口：私下有跟宋仲基談

華航「皮卡丘彩繪機CI」紀錄片上線　一窺史上彩繪工程之最

男星179萬官方推特「追蹤情色帳號」　偷拍男驚呆截圖…1.5小時後悲報

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

國際熱門新聞

孫翻舊照驚見祖父拿著iPhone：時空穿越了

《航站情緣》電影原型逝世戴高樂機場！

2歲兒忘車上　父9小時後才發現陳屍後座

患癌後失去鼻子！她用3D打印手臂竟長出新鼻

車庫玩捉迷藏　9歲弟遭電動門活活夾死

擊落「馬航MH17」奪298命　4嫌判決將出爐

網美吃蝙蝠：口感像老鼠！　被逮捕了

若共軍犯台　日本74%民眾「反對自衛隊幫台灣」

俄殺人犯助烏軍抗俄！　被擄慘遭「鐵鎚爆頭」

56歲嬤「懷兒子的種」！替媳婦代孕生孫女

巨乳網紅全裸戲水！警抓走關進男子監獄

工人中3.2億大翻身　爽買法拉利！登報徵友

摔角選手狠殺26歲嫩妻　棄屍全都錄

伊斯坦堡爆炸6死81傷　土耳其總統：疑為恐攻

更多熱門

相關新聞

2022年觀護盃少年慢速壘球邀請賽

2022年觀護盃少年慢速壘球邀請賽

台南地院與社團法人台南市觀護協會，12日在法院北側簡易壘球場，舉辦2022年度觀護盃少年慢速壘球邀請賽，計有台南高分院壘球隊、台南地院壘球隊、南台南家扶展翼少年隊及台南地院陽光少年隊等隊伍參賽。

女師拍A片　學生發現在她座位「辦事」崩潰

女師拍A片　學生發現在她座位「辦事」崩潰

女老師離家失蹤　找到「四肢被綁」詭異屍

女老師離家失蹤　找到「四肢被綁」詭異屍

長期被嘲笑積怨！霧峰少年揮刀砍同儕

長期被嘲笑積怨！霧峰少年揮刀砍同儕

車內丟菸蒂！少年騎士見仇家「安全帽砸車」

車內丟菸蒂！少年騎士見仇家「安全帽砸車」

關鍵字：

女老師女教師男學生聊色少年性暗示傳訊息

讀者迴響

熱門新聞

女兒狂買網購　父親崩潰一刀殺了她

3車警政署前飆速！翻覆1死1傷　屁孩嗆警遭開3槍中彈

發現網路被鄰居偷用怒改密碼　他收到紙條秒後悔

50歲男叼菸跑42km完賽　歷年成績曝

艾成離世3月…王瞳淚求留血脈！一見流血「摸肚痛哭」

5+n上路！戶外口罩鬆綁1條件達標

台北宮廟6爆乳仙女禮生！驚見「大咖情色教主」現身

台中「疊疊樂」工地引發朝聖　營建老董親曝建造內幕

黑幫屁孩「行政院前叫囂」！毆推記者還嗆警

美妝YTR老公涉洗錢案！驚人身分曝光

拿「20元幣」買滷味被拒收　他傻眼

卵巢癌「5種人最容易得」！醫嘆：發現都已三四期　原因曝

郭董喊「全捐」　改變台大癌醫命運

新娘忙炸！丁寧婚禮大爆桌「170桌」　附近4家餐廳全包

孫翻舊照驚見祖父拿著iPhone：時空穿越了

更多

最夯影音

更多
白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了
羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面