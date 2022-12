大腦晶片來了！馬斯克放話「植入自己大腦」　6個月內展開人體試驗

▲馬斯克透露,Neuralink最快6個月內展開人體實驗。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

全球首富、特斯拉執行長馬斯克11月30日表示,他的大腦晶片公司Neuralink開發的無線設備,預計於6個月內展開人體臨床試驗,也計畫在自己大腦植入電子設備。

綜合衛報、CNBC報導,Neuralink正在開發大腦晶片,目標主要分為兩大項,第一是恢復視力,讓天生失明者也能看得見,第二是讓癱瘓人士恢復行動能力。馬斯克透露,目前已把大部分相關文件提交美國食品及藥物管理局(FDA),人體試驗最快將於6個月內展開,「在把設備植入人體之前,我們要非常小心,確保裝置正常運作」。

Neuralink於2016年創立,致力於開發「腦機介面」(Brain-computer Interface),能把人腦與破譯神經訊號的電腦相連接,使電腦將人類思想轉化為行動。

Elon Musk's @neuralink demonstrated how a monkey named Sake could type by using just its mind to control a virtual keyboard. pic.twitter.com/KPsn3cWjix