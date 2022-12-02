大腦晶片來了！馬斯克放話「植入自己大腦」　6個月內展開人體試驗

▲馬斯克透露，Neuralink最快6個月內展開人體實驗。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

全球首富、特斯拉執行長馬斯克11月30日表示，他的大腦晶片公司Neuralink開發的無線設備，預計於6個月內展開人體臨床試驗，也計畫在自己大腦植入電子設備。

綜合衛報、CNBC報導，Neuralink正在開發大腦晶片，目標主要分為兩大項，第一是恢復視力，讓天生失明者也能看得見，第二是讓癱瘓人士恢復行動能力。馬斯克透露，目前已把大部分相關文件提交美國食品及藥物管理局（FDA），人體試驗最快將於6個月內展開，「在把設備植入人體之前，我們要非常小心，確保裝置正常運作」。

Neuralink於2016年創立，致力於開發「腦機介面」（Brain-computer Interface），能把人腦與破譯神經訊號的電腦相連接，使電腦將人類思想轉化為行動。

Elon Musk's @neuralink demonstrated how a monkey named Sake could type by using just its mind to control a virtual keyboard. pic.twitter.com/KPsn3cWjix — CNET (@CNET) December 1, 2022

在等待臨床試驗批准期間，Neuralink展開動物實驗，先前公開展示植入大腦晶片的猴子能夠透過思想玩電腦遊戲。然而猴子實驗引發外界批評，因為這導致猴子內出血、癱瘓、慢性感染、癲癇、心理健康狀況下降甚至死亡等，相關單位呼籲馬斯克公布實驗細節。

腦機接口領域專家陳（Chen）說明，Neuralink的晶片植入需要受試者接受侵入性手術，醫師需要在頭骨開洞，把設備植入腦部。但她認為可能還是有人願意冒險嘗試，因為包括帕金森氏症等疾病患者接受大腦植入物後得到成功治療，生活品質提高，有前例可循。