劉德音嘆「年輕人不敢出去」　台積電被爆美、台員工差別待遇

記者柯沛辰／綜合報導

台積電董事長劉德音11月30日赴三三會例會演講，全程閉門會議。不過，與會者轉述，劉德音有提到，台灣半導體業不存在人才外流的問題，反觀早年大學生畢業都會出國留學，「現在年輕人不敢出去才是問題」。此話一出，引發網友熱議，還有人再次翻出匿名工程師的爆料，指美籍、台籍員工待遇根本大不同。

劉德音以「台灣半導體產業的挑戰與契機」為題發表演講，不僅談到人才議題，也針對台積電陸續外派工程師赴美國亞利桑那州廠一事進行回應。劉德音表示，大家看到新聞說台積電派500名工程師去美國新廠，但台積電在台灣有5萬多位工程師，不存在人才外流問題。

劉德音說，早年大學生畢業後都以出國留學為榮，現在年輕人才不出去，反而以台灣的舒適、安定生活為優先考量，留在國內太舒服地過完一生，讓他感到憂心。他呼籲，應該鼓勵年輕人出國奮鬥、歷練，現在台灣年輕人不敢出去，這才是台灣的問題。

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▲台積電董事長劉德音。（圖／資料照）

事實上，自台積電赴美設廠後，一直備受各界討論。其中，有一位自稱台積電工程師的網友近期就曾在K島發文爆料，台積電亞利桑那州廠的美籍、台籍員工有差別待遇，台灣人調過去只給14天緩衝假調整時差，美國本地人無時差問題卻給21天緩衝。

該名網友指出，美籍、台籍員工考績分開打，前者較容易爭取升遷，而且兩者不僅同工不同酬，相等職等薪資差距1倍，台灣員工的加班費更低於當地法定標準。

該名網友爆料，公司一開始信誓旦旦說過去不用輪班，結果後來美國人說不想輪班，又變卦要台灣員工扛，「媽的33（職等）就勉強算了，你還叫副理去輪班上大夜？最後給的錢也是少美國人一大截，搞得好像台灣員工是次等奴工一樣，明明是『台積電』，現在一堆台灣人氣到不幹！」

▲疑似台積電工程師匿名爆料，台、美員工待遇差很大。（圖／翻攝自K島）

許多人看完紛紛留言，「沒有富爸爸怎麼出去？當然在家鄉打拼」、「今年不是一堆出去柬埔寨嗎」、「全部怪年輕人就對了」、「吃跟住都是問題了，還出去闖？失敗直接當乞丐嗎」、「去美國當外勞，以為自己跟本地人平等喔」、「台灣人移出當外勞的世代終於到了」。

還有人說，「小心台籍員工直接跳槽英特爾，薪資直接翻倍」、「都怪給年輕人就好，上一輩真的爽欸，台灣經濟起飛， 穩定工作就能養家糊口，運氣好還可以開公司當老闆，老了之後還能指責年輕人是爛草莓」掀起熱議。

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