前CIA探員臨終前爆料「51區是真的」：我親眼看過活的外星人

Why somebody on his deathbed would lie about what he knew about ufos ?… ????

For his ego ?… for revenge ? …

I mean seriously… ????‍♂️

Thanks @JeremyCorbell and @I_D_Official for this interview…https://t.co/IpBRCBRvaT pic.twitter.com/1itgqvyhLw — ChrisFrench83 (@chrisfrench83) November 26, 2022

實習記者蘇敏禎／綜合報導

外星人之謎至今仍沒有證據指出實際存在，但美國一名前CIA（美國情報局）探員在臨終前爆料，自己曾到過51區，並親眼見到「活的外星人」，以及外星飛船，詳細描述了看到的真實景況。

據《How & Whys》報導，美國一名77歲的前CIA探員匿名接受採訪，他透露自己因患有腎衰竭，即將在不久後離世，因此決定將年輕時進入51區中，裡面的真實樣貌詳細的說出來，以證明世上真有外星人，且自己「親眼見過活的」。

這名前CIA探員表示，他在1957年到1960年在CIA工作，在1998年以代號「特務齊柏（Agent Kewper）」接受調查記者琳達·莫爾頓·豪 (Linda Moulton Howe) 的採訪，描述了在51區的經歷。此採訪也於同年在廣播節目中播出，不久，探員就收到CIA警告，要他別再散佈消息。

不過這名特務仍於2013年決定再度接受採訪，分享自己所見。他指出曾在51區看過當地保存的飛碟和外星人，當時被帶到20至24公里遠的S4區，當地存放著墜毀的飛碟，甚至其中一架是1947年7月墜毀在新墨西哥州羅斯威爾的飛碟，而且還看見了外星人，「上面的外星人都死了…除了一對外星人夫婦是活的」。

探員也表示，他在S4區看了外星人的「屍檢影片」，是一隻灰色的外星人，就膚色和形狀而言，看起來都非常不像人類，「大腦有點大、鼻子非常非常小、耳朵就像兩個洞一樣，而且嘴巴非常小。」

據了解，1947年的確有物品墜毀在羅斯威爾的一處牧場，不過當時美國軍方聲稱墜毀的是一個探空氣球。該探員已於2015年時於療養院中去世。

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