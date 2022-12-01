移工成山老鼠！盜砍台灣扁柏439公斤　珍貴林木全變聚寶盆、精油

▲南投地檢破獲一起越籍山老鼠盜伐案，發現梅男等人砍伐台灣扁柏至少439公斤起跳。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅、高堂堯／南投報導

南投又見「逃逸移工山老鼠」！南投地檢破獲一起由越籍逃逸移工組成的盜伐集團，其中梅姓、丁姓男子等4人自今年5月到7月，多次前往台14甲公路、第134林班地砍伐台灣扁柏，再轉賣給我國籍鄭女，交由嘉義一名王男加工成聚寶盆、精油等，獲利9萬6000元，檢警查獲竊得的贓木總計高達439.86公斤，全案依照組織犯罪、森林法等起訴，主嫌梅男、丁男聲請羈押獲准。

檢方指出，37歲梅姓越籍男子、39歲丁姓越籍男子與2名同樣是逃逸的越籍人士組成盜伐犯罪集團，5月底至7月底，攜帶盜伐工具多次開車前往台14甲25.9k處，再徒步走進南投縣埔里區第134林班地，鋸切貴重的台灣扁柏，其中包含生立木、樹頭材、風倒木、枯立木等，全裁切成角材，再運下山販售給我國籍49歲鄭女，獲利9萬6000元。

鄭女收下台灣扁柏角材後，再載去嘉義太保一名49歲王男進行加工，製成聚寶盆、精油等。檢警在7月30日在彰化伸港查獲梅男、丁男，以及竊盜的19塊贓木等，另在鄭女處找到精油7瓶，王男加工廠處則扣得扁柏角材12塊，總計有31塊，重量高達439.86公斤。

南投地檢認定被告梅男、丁男涉犯組織犯罪第3條、森林法第52條，鄭女與王男同樣涉犯森林法第50、52條等罪嫌，提起公訴。另向法院聲請羈押梅男、丁男獲准。