偷賣安眠藥被設局！失眠男秀影片勒索百萬　醫師自首求解脫

▲病患私下向醫生買安眠藥，竟將過程全錄下，反向醫師勒索百萬。（示意圖／pixabay）



記者黃資真／南投報導

南投一名張姓男子因失眠問題經常就醫，某日他以劑量不足為由，私下向醫師購買安眠藥，卻將過程錄下，以舉報偷賣管制藥品為由向醫生索求46萬6千元得逞，之後更陸續用同樣手法恐嚇，甚至跑到診所噴漆。醫師不堪其擾，決定自首報警，南投地院依恐嚇取財、恐嚇取財未遂罪合併處9月。

判決指出，50歲的張男自2016年起因失眠問題，固定到楊姓醫師經營的診所就醫，期間醫師多次開立具有鎮靜安眠效果的藥錠（含有第三級毒品氟硝西泮，Flunitrazepam，俗稱FM2的成分），改善張男症狀。

張男卻動起歪腦筋，某日他以藥量不足為由，向醫師私下購買藥品，並於2020年7月10日前往診所，以每顆20元的價格購得安眠藥，偷偷把過程全用手機錄下。

3天後，張男稱要拿影片去舉報醫師私賣管制藥品，要求醫師出錢買下該畫面，醫師擔心事情曝光，不得已同意支付46萬6千元，張男拿到錢後，當場將手機折斷，信誓旦旦表示不會外流，同時逼迫醫師寫下和解書，稱該費用是屬於醫療糾紛的和解金。

怎料張男食髓知味，又繼續傳訊恐嚇醫師，把金額提高到100萬，醫師拿不出錢，只能先暫時視而不見，張男竟直接跑去診所外頭噴漆寫下「不良醫生，私下賣藥，害人不淺」，逼迫對方出來面對。但醫師根本拿不出錢，幾經思量後決定到警局自首違法，同時將張男勒索一事報警處理。

審理時張男坦承犯行，法官審酌其正值壯年，竟不思以正當途徑賺取金錢，且至今未能與醫師達成調解賠償，因此依恐嚇取財、恐嚇取財未遂罪各判6月、4月，合併執行9月，得易科罰金，犯罪所得46萬6千元沒收。