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花蓮慈濟醫院打造「無圍牆醫院」！看診、住院靠APP全搞定

▲▼花蓮慈濟醫院攜手資通訊夥伴打造「無圍牆醫院」。（圖／記者周姈姈攝）

▲花蓮慈濟醫院攜手台灣微軟、緯謙科技、寬橋、智邦科技以及慈濟科技大學產學合作，共同打造「無圍牆醫院」專案。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

配合衛生福利部「虛擬整合醫事機構憑證」「虛擬醫事人員憑證卡」「虛擬健保卡」三卡合一政策，花蓮慈濟醫院推動最新「打造無牆醫院」專案，攜手資通訊夥伴打造行動病患、看診、住院服務APP，讓醫療服務突破醫院建築框架，病人和醫事人員都可以利用數位化的虛擬憑證卡和健保卡，接受或提供醫療服務。

花蓮慈濟醫院院長林欣榮表示，本院近年積極投入智慧醫療領域，希望藉由資訊科技的力量，逐步改善偏鄉就醫可近性，更加便利有醫療求的民眾。為使醫療服務不再受建築限制而能實現行動化，本院以「無牆醫院」為目標概念，結合資通訊技術打造APP，整合「雲地資源」，提供更具有彈性、易維護的病患服務。其中「微服務」屬於小型、獨立且鬆散結合的服務模式，可以獨立管理和部署，能夠支援多語言程式設计，不需共用相同的技術堆疊、程式庫或架構，相對傳統服務更安全、單純而穩定。

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▲▼花蓮慈濟醫院攜手資通訊夥伴打造「無圍牆醫院」。（圖／記者周姈姈攝）

▲花蓮慈濟醫院院長林欣榮（右）與副院長吳彬安（左）將象徵花蓮慈濟醫院的拼圖拼上。

「用科技弭平區域的醫療不平等，造福更多需要醫療服務的人民，是微軟和花蓮慈濟醫院，以及其他夥伴共同的願景與理想。」微軟總經理陳守正指出，過去傳統保守的醫療產業，隨著行動化、雲端化的時代來臨，對於新興科技的應用與實務上的需求上升，而台灣微軟的專屬醫療產業團隊成立一年半，至今已有多件和大型公立醫院合作的經驗，這次能夠與花蓮慈濟醫院合作，感到相當榮幸，期許能夠和花蓮慈濟醫院一同打造「以人為本」、「以民眾為中心」的智慧醫療與公共衛生平台。

在「打造無圍牆醫院專案」中，微軟偕同緯謙科技、寬橋，共同開發與建置新一代的數位基礎平台。緯謙科技利用雲端技術與豐富的場域落地經驗，協助評估數位環境架構，並以Azure Stack HCI為底層基礎，建置靈活的混合雲平台，快速佈署並整合客戶端應用微服務，完成雲端遷移與跨雲資料串接。寬橋則提供微服務、容器技術等專業顧問服務，並結合AI人工智慧，構建數據中台及業務中台，使用數據網格(Data Mesh)、服務網格(Service Mesh)與分散式交易技術，旨在提升客戶的整體商業價值，並提供即時支援服務，協助企業進行數位轉型進而面對變化多端的市場挑戰。

除了數位平台的開發，還有智邦科技在花蓮慈院院內佈立的Edgecore Wi-Fi 6高速無線網路，並導入智慧室內定位系統，產生實時偵測、蒐集、標註、分析定位數據，發展自動報到、即時引導、服務分流等應用；預期未來更可進一步活用數據，延伸至居家個人照護服務。智邦臺灣區總經理顏玉龍表示，很榮幸能夠參與專案，重新定義醫院與民眾、醫院與社區之間的互動關係，並透過數據、AI、網路、雲端的串聯融合，打造一個開放且具有溫度的醫療服務空間。

本持證嚴法師的慈悲心，造福更多人，林碧玉副總表示，從前需要靠醫師親身去接觸病人才能問診或治病，現在因資通訊科技的發達，距離的障礙減少了；很感謝花蓮慈院與合作夥伴的共同努力，也期勉花蓮慈院繼續成為守護東台灣民眾健康的燈塔。林欣榮院長感恩資通訊夥伴與慈科大共同加入「打造無圍牆醫院專案」，期許花蓮慈院不僅要提供最專業的醫療服務，也要更有彈性、更人性化，提供最體貼病人、同時也最便利醫護的醫療服務。

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