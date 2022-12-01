婆婆讓床「給兒與小三偷情」　人妻1招復仇！他當場臉綠了

▲婆婆竟把房間讓給兒子與小三偷情。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

夫妻之間應該對彼此忠誠，若真的走不下去就要講清楚。一名人妻意外從孩子口中發現，婆婆竟讓出房間給老公與小三偷情，甚至有計畫把她趕出家門，因此先是按兵不動，接著在經濟獨立後提出離婚；離婚後她再婚，兒子1聲「爸爸」，讓前夫、前婆婆當場臉綠。

呂文婉在《震震有詞》表示，自己有一個朋友，婚後宛如童話故事般的公主，老公對她非常好，之後生了1男1女，不過她跟婆婆並不熟，一直以來都是相敬如賓，但會讓老公把孩子帶回去給阿嬤看；某次小孩回來就問，「媽媽好奇怪，阿嬤今天跟我講要出去玩，但我想在家，我看到爸爸跟一個阿姨進去房間，阿嬤還說，以後你要換叫她媽媽，為什麼爸爸睡午覺要去阿嬤房間？」

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▲老公居然把女兒的名字取跟小三一模一樣，讓人妻徹底心死。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

一席話讓朋友瞬間崩潰，呂文婉指出，這顯而易見就是老公有外遇，婆婆還讓出房間讓他們滾床單，再來就是婆婆已經開始計畫要把她趕出門；而其實最讓朋友晴天霹靂的是，老公居然把女兒的名字取跟小三一模一樣，讓她徹底心死。

呂文婉說，朋友的狀態、學歷都非常好，第一時間她按兵不動，精進自己後成功重回職場，並在經濟獨立後立刻提出離婚；時隔一陣子，朋友再婚，而在日後雙方吃飯的時候，兒子無意識叫新任老公「爸爸我要吃這個」，可以看到前夫與前婆婆臉當場綠掉。呂文婉直呼，這就是對前任最大的懲罰「你的兒子叫別人爸爸」。

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