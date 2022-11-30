18歲車禍失去右眼！她9年後神改造義眼「變手電筒」　酷炫近照曝

記者鄭思楠／綜合報導

北京一名外形靚麗的正妹近日發出自己的義眼影片，引發大批網友關注。她在2013年遭遇車禍右眼被摘除，從此戴上義眼，在接觸了很多和自己一樣情況的人之後，她決定做一名「義眼師」，幫助有同樣境遇的殘障人士找回自信。影片顯示，她所佩戴的義眼能主動發光，仿佛眼睛變成「手電筒」，超級酷炫。

據《快科技》報導，北京一名90後（1990年後出生）女孩昕瞳2013年遭遇車禍右眼被摘除，現在是一名「義眼師」。

她表示，自己做的是一份很有意義的工作，雖然中間經歷了艱難，但最終還是堅持了下來，這樣能夠造福「單眼人群」。

▲正妹車禍失去右眼。（圖／翻攝自快科技）

在影片中，女孩還展示了自己的義眼，看起來跟正常的人眼沒有太大區別，但不同的是，她所佩戴的義眼，有的還能主動發光，同時有多種色彩可選，神秘的紫色、熱烈的紅色、淡雅的藍色，還有可以散發出白色光芒。

看到這種情景，不少網友狂讚，「帥爆了」、「超酷的」、「自信的人最美麗」，還有網友諮詢，「在哪裡可以買到，身邊也有人失去了一隻眼睛。」

據悉，所謂義眼就是人工佩戴假眼，它並不能使患者恢復視力，但能夠補救面部缺陷，助人重拾自信，佩戴義眼需要定期清潔、上光和更換（3到5年更換一次）。