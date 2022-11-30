追思美國槍擊案罹難者！長老教會接炸彈恐嚇電話　牧師反挨告

▲長老教會傳遭炸彈恐嚇，警方濟派人力維持周邊安全，並循線找出打電話的張男。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台灣基督長老教會5月間，為美國加州教會槍擊案死者舉行哀悼追思會，並呼籲加速立法，防止仇恨在台蔓延，事後卻傳出教會人員接到民眾恐嚇電話，揚言要炸掉總會大樓，撥電話的張姓男子因罪證不足獲不起訴後，反控長老教會2名黃姓牧師妨害名譽、妨害秩序，台北地檢署30日也將2名牧師處分不起訴。

美國南加州橘郡（Orange County）的長老教會教堂，5月15日發生槍擊案，槍手周文偉闖入「爾灣台灣基督長老教會」活動場地開槍，造成1死5傷，死亡的是台裔醫師鄭達志，因挺身制伏周文偉，卻遭連開3槍射殺，周文偉6月間被橘郡檢察官依仇恨罪起訴。

台灣長老教會為此舉辦鄭達志追思會，並舉行記者會譴責暴力，呼籲國內加速相關立法，避免境外代表人在台散播仇恨，事後卻傳出，有人打電話抗議長老教會主張，並揚言要炸掉教會的總會大樓。

警方過濾電話後，查出張姓男子涉嫌重大，張到案坦承有打電話向教會表達意見，但否認有出言恐嚇，張男反控長老教會總會牧師，以及濟南教會主任牧師，謊稱接到他的恐嚇電話是妨害名譽，且無端說有炸彈恐嚇，造成社會恐慌，才是真正的妨害秩序，但檢察官調查後，認為2名黃姓牧師犯嫌不足，處分不起訴。