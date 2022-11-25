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車展女模轉戰活動企劃「開天窗」　控同事逼下跪簽本票真相曝

▲妹子,自拍,正妹,手機,照相,女生（圖／取自免費圖庫pexels）

▲外型亮麗的車產小模轉職做活動企劃，指控行銷公司同事逼她下跪簽本票。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

曾在車展擔任女模的小妮(化名)去年接下活動企劃工作，卻被同事們質疑拖延時程，導致活動開天窗，雙方為此進行談判後，小妮報案指控5名同事，逼她下跪簽下上千萬元的本票，同事則喊冤反控，小妮曾傳訊「惹到我男朋友」、「你們小心一點」涉嫌恐嚇，台北地檢署調查認為，小妮在本票上的字跡工整，不像遭受脅迫，因查無雙方互有惡害通知等具體事證，全部處分不起訴。

小妮報案指出，她在2021年12月12日晚間，和蔡姓、蘇姓等同事約在台北市撫遠街辦公室協調財務糾紛時，被眾人脅迫跪下，要她分別簽發面額100萬元到800萬元不等的本票，事後還傳訊恐嚇「如果你採取其他動作，他們就不能保證會怎麼處理這些本票」，「我最後一次警告你，不要再讓我感受到不尊重」。

同事則反控小妮，因為對財務協調結果不滿，在2022年1月4日上午，到公司放話「你們惹到我男朋友，我男朋友會找人來公司跟你們打招呼，你們小心一點」，這些才是恐嚇，害同事們心生畏懼。

檢察官勘驗小妮簽發的本票翻拍照片，每個文字字體工整，字型完美且排列整齊，和遭恐嚇脅迫的時候，通常會簽下凌亂、歪斜的筆跡不同，至於雙方互相傳訊放話的內容，都沒有要加害彼此生命、身體、自由、名譽、財產的字句，與恐嚇罪構成要件不符，因此認為本案應該循民事調解程序解決本票爭議，以罪嫌不足等理由，處分不起訴小妮和5名同事。

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