鶯歌公寓惡火奪命　獨居男凌晨熟睡中遇死劫

▲大批警消到場救援。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市鶯歌區27日凌晨1時許，尖山路59巷一棟公寓4樓突然發生火警，對面住戶發現後趕緊報警。警消趕抵時，大量火煙從陽台竄出，經佈設水線入屋灌救後，成功撲滅火勢。警消經搜索後，在屋內發現一名50歲男子，無呼吸心跳送醫搶救仍宣告不治。現場燃燒面積約30平方公尺，確切起火原因有待調查釐清。

▲鶯歌凌晨惡火，一名男子送醫不治。（圖／記者游宗樺翻攝）

警消於1時44分獲報，指稱公寓4樓有大量火煙竄出，但不清楚有無人員在家，派出大量人車趕抵到場，發現該戶已全面燃燒，立即拉水線搶救，經入屋灌救後成功撲滅火勢。警消經搜索後，在臥室找到一名年約50歲的李姓男子，全身多處燒燙傷，躺在臥室床上已失去呼吸心跳，緊急送往三峽恩主公醫院搶救後仍宣告不治。

附近民眾表示，當時在睡夢中聽到有人大叫失火了，所有人趕快從家裡跑出來，看到那一戶的火勢已經很大了。

▲警方通知李男家屬到場。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，李男為毒品管制人口，平日有睡前服用安眠藥的行為，疑似因此來不及逃生。警消表示，起火戶的客廳燒毀情形最為嚴重，初步研判為起火點，現場燃燒面積約30平方公尺，確切起火原因有待後續調查釐清。