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南韓不妙了！葡萄牙要報20年前世紀之仇　已晉級仍放話「拚到底」

▲▼曹圭成,c羅。（圖／路透）

▲南韓隊曹圭成與葡萄牙隊C羅。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

卡達世界盃小組賽即將畫上句點，各國都爭相想要晉級16強，而目前取得1和1敗成績的南韓即將於12月2日對上葡萄牙，這一戰也攸關他們是否能晉級。葡萄牙雖然已經取得16強的門票，但總教練也已經放話表示，絕對不可能放水。有外媒就挖出了20年前兩隊的「舊恨」，再度證明葡萄牙絕不可能讓南韓輕鬆過關。

葡萄牙29日在世界盃H組小組賽以2比0戰勝烏拉圭，確定晉級下一輪。根據世足賽程，葡萄牙所屬的H組的小組第1將會在16強賽中對上G組第2，H組第2則會對上G組第一，目前各方預測都認為巴西會拿下G組第1，因此葡萄牙唯有在南韓一戰中取得勝利，才能避開強隊巴西。

葡萄牙教練桑托斯（Fernando Santos）29日表示，會仔細考慮對戰南韓的先發，雖然還沒有保障能拿下小組第1，但是就算不是為了避開巴西隊，葡萄牙也要爭取第一名。

事實上，除了要避開強隊巴西外，對葡萄牙而言，還有不得不報的「世紀之仇」。早在2002年日韓世界盃，葡萄牙與南韓就曾經在小組賽硬碰硬，然而當時南韓在主場優勢下，比賽手段十分「粗暴」，且來自厄瓜多的裁判莫雷諾（Byron Moreno）更被認為明顯偏袒南韓，爭議不斷。

莫雷諾甚至在比賽中讓2名葡萄牙隊員吃紅牌出場，使得小組賽出局的葡萄牙十分不滿。不過他不久後也因裁判爭議，被厄瓜多足協開除，並被FIFA取消執照，在日韓世界盃隔年就宣布退休。

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