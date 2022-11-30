世足史上首次「全女子裁判組」登場！　她執法來歷超狂

▲男足世界盃第一位女裁判弗拉帕爾（Stephanie Frappart）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

2022卡達世足如火如荼進行中，在12月1日德國對戰哥斯大黎加的比賽中，國際足聯（FIFA）任命了世界盃男足賽史上第一個「3人皆為女性」的裁判組。其中，38歲的法裔主裁判弗拉帕爾（Stephanie Frappart）更是經驗豐富，多次創下里程碑。

▲來自巴西的貝克（Neuza Back）將在12月1日的比賽擔任助理裁判。（圖／達志影像／美聯社）

▲另一名助理裁判是來自墨西哥的狄亞茲（Karen Diaz）。（圖／翻攝推特@FIFAcom）



世界盃史上第一個「全女子裁判組」成員有弗拉帕爾、來自巴西的貝克（Neuza Back）及來自墨西哥的狄亞茲（Karen Diaz）。此外，來自盧安達的穆坎桑加（Salima Mukansanga）及來自日本的山下良美也在卡達世界盃執法，一展長才。

▲盧安達女裁判穆坎桑加（上）及日本女裁判山下良美（下） 。（圖／翻攝自@FIFAWorldCup twitter）



弗拉帕爾上周在波蘭對墨西哥的比賽擔任第4裁判，如今將在12月1日擔任主裁判。她今年3月成為第一位在世界盃男足預賽執法的女裁判，2020年成為第一位在歐洲冠軍聯賽執法的女裁判，先前也曾負責法甲聯賽、2019年歐洲超級盃切爾西對利物浦的決賽。