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德國正妹大驚在台灣出車禍「路人不會幫忙」　德國車內會放醫藥箱

記者林彥臣／綜合報導

來台4年的德國正妹訓犬師Aky在YouTube上，分享了日前發生車禍的經驗。讓她最吃驚的是，其他經過了路人、騎士、駕駛，不會停下來幫忙，因為在德國，如果目擊車禍，有義務留下來協助跟警察報告案發經過，而且在德國也規定每一輛車內會放醫藥箱，當發生車禍時，就能夠做緊急處置。

▲▼德國正妹Aky在台灣發生車禍，也分享了在德國發生車禍，會怎麼處理。（圖／翻攝自YouTube／Aky 采熙）

▲德國正妹Aky在台灣發生車禍，也分享了在德國發生車禍，會怎麼處理。（圖／翻攝自YouTube／Aky 采熙）

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Aky表示，當時是騎機車走在路上，要從右邊超過一輛藍色的發財車，但是對方沒有打方向燈就突然右轉，雖然沒有很嚴重的傷，但是醫生建議她要休息一陣子。

Aky話鋒一轉提到，覺得最誇張的是，後面有幾個機車騎士，應該有看到車禍發生，但是都沒有停下來，而是直接走掉，她完全不懂為什麼沒有人留下來幫忙，因為在德國目擊車禍必須留下來，協助跟警方報告案發經過。

▲▼德國正妹Aky在台灣發生車禍，也分享了在德國發生車禍，會怎麼處理。（圖／翻攝自YouTube／Aky 采熙）

▲Aky說，在德國看到車禍，有義務留下來幫忙。（圖／翻攝自YouTube／Aky 采熙）

Aky說，但還好後續處理車禍的警察，還有幫助治療的醫師都很熱心、很友善，但是她還是想建議，怎麼處理車禍會是比較理想的。

▲▼德國正妹Aky在台灣發生車禍，也分享了在德國發生車禍，會怎麼處理。（圖／翻攝自YouTube／Aky 采熙）

▲Aky也分享德國的交通規則規定，每一輛車內都必須準備醫藥箱。（圖／翻攝自YouTube／Aky 采熙）

Aky建議，第一，目擊車禍留下來幫忙，或是協助釐清案情。第二，德國的交通規則規定，每一部車內都要準備醫藥箱，看到車禍的時候可以做緊急醫療。第三，希望台灣的警察可以再多學一點英文，雖然她會說中文，但是為了其他外國人著想，期待警察的英文可以再進步一點。

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