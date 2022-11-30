江澤民曾與女記者激烈交鋒！走出來「撂英文」嗆：simple、naive

▲江澤民與香港記者交鋒。



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸前領導人江澤民11月30日因病逝世，享耆壽96歲，他過往多次與記者「交鋒」的事跡再次被提起，而在這之中，又以2000年在記者會上「當眾教育」香港女記者一事最受關注，當時他不僅親自走向記者，更突然秀起英文，批評記者的問題「too simple, sometimes naive」（太淺薄，甚至幼稚）。

▼江澤民與美國記者華萊士一同散步。（圖／翻攝CBS）



江澤民擔任中共總書記期間，曾多次接受外媒訪問，並親自回答各種敏感提問，例如2000年8月時，他就在北戴河接受了美國CBS著名記者華萊士（Mike Wallace）的專訪，回答關於中美關係、中國選舉制度、中國網路封鎖等多個敏感問題。

從後來在CBS所播出的節目可以發現，節目長達80分鐘的內容之中，有超過一小時都是江澤民的專訪，幾乎所有問題都是他獨自回答，並且不少問題是直接以英語回應，甚至，他還用英文背誦了一小段美國前總統林肯（Abraham Lincoln）的《蓋茲堡演說》內容，可看出他的英文聽說能力都有一定水準。

▼江澤民接受華萊士專訪。（圖／翻攝CBS）



但最常被人討論到的，還是2000年10月27日時，江澤民與香港有線電視女記者張寶華的一場交鋒。當時，江澤民與香港特首董建華一起見記者，張寶華詢問中央是否支持董建華連任，江澤民起初沒有太大反應，只簡單以粵語回答「好啊！」「當然啦！」。

但接著，張寶華使用了「內定」以及「欽點」兩個詞語再次提問，江澤民就拉高了聲量，他說，「他（特首）是按照香港的，按照基本法，按照選舉的法去產生，剛才你問我，我可以回答你，無可奉告。」

隨後，江澤民還站了起來，繼續說，「但你們又不高興，那怎麼辦？我講的意思，不是我欽點他當下任，你問我支不支持，我說支持，我就明確告訴你。」

▼江澤民站起來回應香港記者。（圖／翻攝香港無線）



江澤民之後更直接走到記者面前，用手指著記者們強調，「你們畢竟too young（太年輕），明白我意思嗎？我告訴你，我是身經百戰了！你們要知道，美國的華萊士，比你們不知高到哪裡去了，我跟他談笑風生！」

江澤民提到，「其實媒體，它需要提高自己的知識水平，識得唔識得呀？（粵語：懂不懂啊？）你們（香港記者）有一個好，全世界跑到甚麼地方，你們比其他的西方記者跑得還快，但是問來問去的問題，都too simple, sometimes naive（太淺薄，甚至幼稚）。」

江澤民原本回頭了，似乎要回座，但一聽見記者的聲音，立刻又轉頭說，「我很抱歉！我今天是作為一個長者給你們講的，我不是新聞工作者，但是我見得太多了，我有這個必要告訴你們，一點人生的經驗。」

▼江澤民指著香港記者，警告對方要對報導負責。（圖／翻攝香港無線）



最後，他更提到，「中國有一句話『悶聲大發財』，我就喜歡這句話，就是最好的，但是我想，我見到你們這樣熱情，一句話不說也不好，所以將來如果你們報導上有偏差，你們要負責任，我沒有說要欽定，沒有任何這個意思，但是你一定要問我，對董先生支持不支持，我們不支持？他現在是當特首，我們怎麼不支持特首？」

這段採訪畫面在網路上流傳甚廣，雖然批評的聲音不少，但也有人認為，相較於其他大陸領導人，江澤民面對記者時較為「有血有肉」。同時，許多人也因為這段採訪，為他取了「長者」這個綽號，甚至由此衍生出大量網路迷因（Internet meme）。

▼江澤民接受華萊士專訪。

