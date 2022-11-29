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朋友慫恿買1張！男子第一次買彩券　竟爽中464萬元

▲▼彩券。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子認為買彩券很浪費錢，所以從來沒買過。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文／CTWANT

太幸運！美國一位男子表示，他都告訴身邊的人，買彩券是浪費錢的行為，而隨著威力球的頭獎金額在11月創下新高後，他的朋友慫恿他應該買一張試手氣，沒想到他因此中了15萬美元（約新台幣464萬元）。

《8News》報導，居住在維吉尼亞州漢普頓的男子約翰遜（Danny Johnson），他在11月初買彩券中了15萬美元（約新台幣464萬元），當期開出的號碼為「28-45-53-56-69」，威力球號碼為20，而約翰遜中了4個號碼，一般這獎項的獎金為5萬美元（約新台幣154萬元），不過約翰遜的獎金高了3倍，因為他多花1美元（約新台幣31元）買了加倍遊戲。約翰遜表示，他看著中獎號碼發現自己中了一些，「我不知道贏了多少，因為我從不玩這個。」

約翰遜現在已經退休，對於獎金規劃他沒有想法，但可能會給慫恿他買彩券的朋友一個驚喜。據了解，威力球開獎時間為每週一、週三和周六晚上10：59，中6個號碼的機率為1/2.922億，想要贏走任何一個獎項的總體機率是 1/25。

此外，據《timesnownews》報導，在上月紐華克也有一名70歲婦女在回家路上隨手買彩券，贏得了106萬元，還有額外的310萬獎金，她在參觀彩券總部時，領了第一筆獎金，她又心血來潮再買3張刮刮樂，其中一張又中了866萬的頭獎。

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