梅西贏球太嗨「踢到墨西哥球衣」　拳王怒了：別讓我遇到他！

▲ 梅西疑似踢到墨西哥球衣。（組圖／路透、翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿根廷世界盃首戰爆冷輸給沙烏地阿拉伯，還好26日對陣墨西哥以2:0獲勝，球員在更衣室嗨翻慶祝時，「獅王」梅西（Lionel Messi）卻被捕捉到用腳踢了掉在地上的墨西哥隊球衣，令墨國拳王相當不滿，甚至在推特上公開發出警告。

CNN報導，世足C組賽事26日由阿根廷對上墨西哥，靠著梅西第64分鐘的遠射破門和21小將費爾南德斯（Enzo Fernández）追加進球，最終以2比0擊敗對手，在輸給沙國後保住晉級機會。

SE PICÓ CON CANELO

El boxeador mexicano Saúl Alvarez mostró su enojo en Twitter, luego de que se hiciera viral un video en el que Leo Messi patea accidentalmente la camiseta de la selección mexicana.

Los usuarios intentaron hacer entrar en razón a Canelo, pero no hubo caso. pic.twitter.com/dvdPy59cdM — Diario El Ciudadano (@elciudadanoweb) November 28, 2022

賽後阿根廷球員在更衣室狂歡慶祝的影片流出，只見他們有的站有的坐，一邊拍打鐵櫃一邊高聲唱歌慶祝，還有人嗨到站上桌子狂跳。而在影片約38秒處，可見裸上身的梅西坐在櫃子前，疑似是在脫下球鞋時踢到地上一件墨西哥球衣，沒有跡象表明他是故意這麼做。

然而，這個動作很快就引發爭議。墨西哥拳王阿爾瓦雷茲（Saul 'Canelo' Alvarez）就為此發推特寫道，「你們有看到梅西用我們的球衣和國旗掃地了嗎？？？？他最好向上帝祈禱，不要讓我遇到他」，「他必須尊重墨西哥，就像我尊重阿根廷一樣！我不是指整個國家，我是在說梅西幹的蠢事」，還附上一串憤怒的表情符號。

阿爾瓦雷茲曾贏得4個級別世界冠軍，是公認最優秀的重量級拳擊手之一，後來針對此事向記者指出，「他們（足球）比我們強是一回事，尊重是另一回事。」

梅西前隊友阿奎羅（Sergio Aguero）則在推特上回覆阿爾瓦雷茲，「你一定是不懂足球，不知道更衣室裡會發生什麼事。比賽結束後因為流汗，球衣都會在地板上，仔細看就會發現，他是在脫球鞋時不小心碰到。」

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