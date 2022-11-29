世足爆紅「奶機妹」又來了！重現經典雙乳夾機　力挺森巴軍團奪冠

▲巴拉圭模特兒「奶機妹」莉克梅。（圖／翻攝自IG／larissariquelme）



記者張方瑀／綜合報導

巴拉圭模特兒「奶機妹」莉克梅在2010南非世足賽中，憑借胸前「巨乳夾手機」爆紅，更曾承諾如果巴拉圭奪冠，她就裸體塗上國旗彩繪，繞著城市跑一圈。然而12年過去了，莉克梅已升格為辣媽，今年巴拉圭無緣晉級，她轉而穿上巴西國旗顏色緊身衣，重現當年經典「奶機」照，力挺森巴軍團奪冠。

▲莉克梅已升格為辣媽。（圖／翻攝自IG／larissariquelme）



2010年南非世足賽的場邊最大嬌點，非來自巴拉圭的莉克梅（Larissa Riquelme）莫屬，身為巴拉圭名模的她，當年特地到場替國家隊加油，但由於她太認真投入、忙著加油，一度直接將手機塞到一對巨乳裡面，結果這一幕剛好被攝影師拍下，她也迅速在全球走紅，並她獲封「奶機妹」稱號。

▲▼莉克梅當年以「雙乳夾機」爆紅。（圖／達志影像／美聯社）



當年她年僅24歲，還曾說若巴拉圭奪下冠軍，就會全裸塗上國旗彩繪繞著城市跑一圈，如果能進入半決賽，也會拍裸照回饋粉絲；結果當年巴拉圭止步8強，且直到今年連續3屆都未能打入小組賽。

▲莉克梅2019年現身美洲盃替巴拉圭加油。（圖／達志影像／美聯社）



現在已經36歲的莉克梅已升格為辣媽，儘管IG照片風格已不如以往火辣，但前凸後翹加上些微腹肌的身材仍保持得非常完美。雖然巴拉圭未晉級此屆卡達世界盃，她24日仍PO出一張穿著巴西國旗顏色的緊身衣，胸前夾著一台手機重現當年經典，力挺森巴軍團奪冠。

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