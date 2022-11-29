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「現打嘉明」淋滷肉飯上！超狂AV女優片場爽嗑　全員傻住了

記者周亭瑋／綜合報導

知名AV導演圤智雨日前接受《ETtoday新聞雲》專訪時自爆，曾被一名超猛的女優約炮過，但最後他拒絕了；不僅如此，該名AV女優還曾在片場，叫男優直接DIY，並將現打的精液淋在滷肉飯上，當場吃給眾人看。

在專訪中，圤智雨直言，台灣的女優全都頭殼壞掉，且八成左右的人有欠錢，「拍AV都是給現金，她們沒有安全感，只想要拿現金，不會相信說，拍完以後再匯錢，她們對錢這方面有一定的執念。」

圤智雨透露，自己曾被一名女優約炮過，本尊自己也有對外承認，「不過她太猛了，我不想。」他進一步提到，某次放飯的時候，那位女優叫男優打一打，接著把打出來的精液淋在滷肉飯上，當場吃給大家看，「她想要征服...她身邊每個看起來很可口的人。」

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▲▼男女、性愛、做愛、上床。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

不過，他也坦言，自己不可能追女優，「一個很正常的狀況嘛...就是你怎麼可能接受，自己的女朋友跟別人嘿嘿嘿；第二個點是，你要怎麼跟你家人講。」

圤智雨接著說，家族算是比較開放的，對於他當AV導演，家人都還可以接受，就像拍完《華根初上》的時候，表哥、表姊接連來電，還笑虧他「表弟光宗耀祖阿」、「恭喜你幫地球解決了一個危機」。

▲▼李妍瑾圤智雨。（圖／翻攝自Facebook／李妍瑾、圤智雨）

▲AV導演圤智雨。（圖／翻攝自臉書／圤智雨）

談到台灣AV界的酬勞，圤智雨透露，男優就是6千到8千；至於女優，菜鳥最低的有3萬5，普通片商的菜鳥落在5萬上下，「像孟若雨...在《華根》那一陣子宣傳期過後，提高變8萬；然後比較頂尖的，例如娃娃，可能就13萬-15萬。」

他接著指出，台灣AV的製作預算跟日本還是有落差，「我真的是業內最貴的，一般的拍攝成本大概5萬多塊，加上女優、男優薪水，大概10幾、20萬而已。」

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