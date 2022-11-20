控劉心語用「最美魚販」頭銜！AV導演圤智雨求償30萬　法院判決出爐

▲AV導演圤智雨控劉心語用「最美魚販」頭銜，怒告求償。（資料圖／記者唐詠絮攝）

記者劉人豪／台北報導

女星劉心語和圤智雨（本名郭震宇）2018年8月簽下經紀約，雙方鬧翻後解約，劉心語同意自2020年12月30日起不得再使用「最美魚販」、「阿澎」等藝名與頭銜。圤智雨控劉心語在2022年記者會的採訪通知，文中仍用「最美魚販」，提告求償30萬。台北地院認為該通知是經紀公司所發，並非劉心語通知媒體採訪，判決駁回其訴訟。可上訴。

圤智雨指出，他跟劉心語於2018年7月間簽訂經紀契約書，後因雙方已無信賴關係，經高等法院達成調解，雙方經紀契約自2019年2月起終止，劉心語同意自2020年12月30日起不得再使用「最美魚販」、「阿澎」等藝名與頭銜，如有違反者，願再給付懲罰性違約金30萬元。

圤智雨認為，劉心語無視調解內容，於2022年1月23日對媒體記者發布採訪通知，通知各媒體的記者會文中仍敘述「有最美魚販封號的超級網紅劉心語進軍歌壇」等語，違反調解筆錄第7條約定，於是提起訴訟，求償30萬元。

劉心語表示，採訪通知文宣並非她所撰文發布，並未違反調解筆錄第3條「不得再使用最美魚販、阿澎等藝名及頭銜」的約定。且調解筆錄並未明文約定違反之法律效果，假使違反也無法產生調解筆錄第7條30萬元懲罰性違約金的請求權。

法院審酌，採訪通知是由經紀公司發出，媒體聯絡人也不是劉心語，另外調解筆錄第5、7條有約定懲罰性違約金，而第3、4條並未明文約定違反時的法律效果，如果劉心語有違反第3條不得再使用「最美魚販」、「阿澎」，也不能根據調解筆錄第7條請求懲罰性違約金。

另外，圤智雨未提出證據證明劉心語有違反調解筆錄第7條之情事，所以圤智雨請求劉心語給付30萬元應屬無據，判決駁回。可上訴。