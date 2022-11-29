「手提箱童屍案」開庭！　韓裔女嫌引渡紐西蘭受審

▲42歲韓裔女嫌犯被引渡至紐西蘭受審。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任庭儀／編譯

紐西蘭奧克蘭市（Auckland）8月接獲一起手提箱童屍案，一戶人家在二手拍賣會購得的手提箱中，發現兩具兒童碎屍，估計已死亡4年。涉案韓裔女嫌犯已從南韓引渡至紐西蘭，明（30）日將出庭受審。

綜合《路透社》、《衛報》等報導，一名42歲女子涉嫌在2018年殺害當時分別為7歲、10歲兒童，碎屍裝進手提箱中，之後逃往南韓。南韓法務部29日表示，28日晚間已將該名嫌犯引渡至紐西蘭，並且還向紐西蘭當局提供關鍵證據。

▲紐西蘭奧克蘭市箱屍案，行李箱碎屍確定是2名孩童。（圖／路透社）



南韓警方指出，這名女子在南韓出生，後移居紐西蘭並在那裡獲得公民身分，卻又在2018年返回南韓，今年9月在蔚山市將她逮捕，紐西蘭司法部隨後提交正式的引渡請求，法務部長韓東勳本月發布引渡命令。

南韓外交部發布聲明表示，「我們希望透過紐西蘭公正、嚴格的司法程序，揭開這起引發全世界關注的案件的真相。」

紐西蘭警方表示，嫌犯已抵達奧克蘭機場，明（30）日將出庭受審。

奧克蘭南區一家人8月在一場倉庫拍賣會中，購買一卡車閒置物品，希望可以開出驚喜與收穫，不料竟在其中一個手提箱中發現兩具孩童屍體，頓時驚喜變驚嚇。紐西蘭警方指出，兩名孩童屍體在手提箱存放至少3、4年。