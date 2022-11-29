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觀察／回顧國民黨「關鍵戰將」！他們分進合擊引領選民「下架民進黨」

▲▼張淑娟按鈴提告周玉蔻 周玉蔻到場與王鴻薇吵架。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王鴻薇與周玉蔻吵架。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2022九合一大選國民黨獲得空前大勝，「人」的因素絕對不可或缺。回顧本場選戰，國民黨出了好幾位在關鍵時刻發揮扭轉乾坤作用的人物，除了黨主席朱立倫之外，開出論文門第一槍的王鴻薇，與王鴻薇良性競爭產生分進合擊效果的徐巧芯，還有持續緊咬猛攻鄭文燦與鄭運鵬的桃園市議員當選人凌濤，都是具有舉足輕重影響力的「關鍵戰將」，而這些中壯世代敢戰、能戰的即戰力，顛覆了國民黨過去的形象。

古云「謀事在人，成事在天」，在這場選戰的關鍵時刻中，發揮扭轉乾坤作用的「關鍵人物」，第一個必須提到的就是國民黨主席朱立倫。在民進黨主席蔡英文決定沒收初選之際，朱也當機立斷跟進，當時也被質疑，但朱提名蔣萬安、張善政、柯志恩、王育敏等一眾形象清新的候選人，使得整場選戰過程中，對手幾乎沒有見縫插針的餘地，就算被攻擊，抹黑，也都能強力反擊，而非是坐以待斃。

儘管朱立倫這次操盤選戰，也被批評乾綱獨斷，例如張善政空降桃園，引發地方勢力大反彈；再如苗栗由遭黨中央開除黨籍的鍾東錦勝出，謝福弘卻早早宣布敗選；又如新竹風城大亂鬥，朱立倫在選戰後期呼籲「下架民進黨是共同目標」，等同「放生」黨提名的林耕仁。但要說朱立倫當初提名策略錯誤，也不盡公平，畢竟全國縣市長選戰要有整體戰略，「不能贏了一場戰役，輸了整個戰爭」，朱最後設下「下架民進黨」的終極目標，選舉結果驗證，選民確實用選票下架了民進黨，而朱在 26日勝選記者會上談到，這是非綠陣營的勝利，也為將來非綠陣營的合作，埋下了伏筆。 

接著要提及的「關鍵戰將」，就是國民黨文傳會副主委、台北市議員王鴻薇，她在7月4日開出「論文抄襲」第一槍，指控林智堅2008年中華大學碩士論文涉嫌抄襲，引領各界跟進，接著林智堅也被檢舉連台大的碩士論文也是抄襲 ；後來台大學倫會開了第一槍，撤銷林智堅學位。蔡英文總統當時選擇「全黨挺堅」，不惜「抹黑台大」，使得中間選票大量流失，奠定藍營勝利基礎。

不只如此，當戰局輾轉來到9月間，媒體人周玉蔻瘋狂緊咬蔣萬安之父蔣孝嚴的陳年晶華酒店桃色疑雲，王鴻薇受當事人前中國小姐張淑娟所託，陪張淑娟前往地檢署控告周玉蔻，王與周兩人還在地檢署前面唇槍舌劍，面對周的咄咄逼人，王鴻薇一點也不退讓。

至於跟王鴻薇同選區的議員徐巧芯，則是與王鴻薇一齊展現出藍營內部的「良性競爭」，只見前述幾場大戰，王鴻薇都擔當開路先鋒，徐巧芯則跟進擴大戰果，在分進合擊之下，確實讓民進黨左支右絀、接應不暇。徐巧芯在選戰後期的11月間，揭發綠營側翼粉專「無良公關公司」散布假訊息，並大量提告，以呼應朱立倫稱民進黨是「民主奧步黨」，給予對手致命一擊。

有鑑於鄭文燦8年來拉攏不少在地議員，桃園地方都一片噤聲，因此最後一位「關鍵戰將」，就是朱立倫特派桃園的子弟兵、前文傳會主委凌濤。因為當地方對鄭文燦敢怒不敢言之時，只有凌濤敢怒敢言，只見他最早從美福倉儲大火批燦「心在總統、不在桃園」，接著批八德羽球場天花板崩塌工程品質堪慮，後來再批燦涉嫌以10億鉅資操控賭盤，令鄭文燦氣到擔任市長將近8年首度「開吉」，足證凌濤「以小搏大」的實力。

更令藍營支持者激賞的是，直到選舉結束，凌濤仍持續針對桃園農地變更案批燦下達「關鍵指導棋」。對於凌濤宛如狂風驟雨凌厲攻勢，絲毫不給敵人喘息停歇的機會，就連民進黨內都議論紛紛，「國民黨出了一個凌濤，民進黨卻只剩王浩宇、焦糖，接下來2024怎麼打？」

總歸而言，民意如流水，水能載舟亦能覆舟，看到國民黨出了這麼多能在關鍵時刻扭轉戰局的戰將，接下來的2024，民進黨絕對不會再是一場「躺平」之戰。而國民黨方面，贏了2022之後，黨主席朱立倫的擔子更重了！如何整合黨內，發揮監督執政黨的功能，贏回民眾的信任，並找出最強2024總統參選人，黨內對朱有高度期待。朱立倫究竟要做「桶箍」團結國民黨重返執政，還是為了圓總統夢不惜背上害黨內分崩離析的罪名，就看朱的政治智慧與最終決斷。

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