陸「白紙革命」抗封控政策！　黃珊珊：珍惜台灣得來不易的民主憲政

▲黃珊珊。（圖／記者周宸亘攝）

記者詹宜庭／台北報導

為抗議疫情封控政策，中國大陸27日多地掀起「白紙革命」，不僅各地大學生高舉白紙，首都北京也有數百名民眾聚集於「亮馬河」，手舉白紙表達不滿。對此，前台北市副市長黃珊珊表示，「一張白紙，盡是人民無聲的控訴。」，台灣作為民主自由的堡壘，應當挺身而出給予關懷支援，更提醒自己，必須珍惜與捍衛得來不易的民主憲政與自由生活。

新疆烏魯木齊市吉祥苑社區有間住宅大廈15樓於24日晚間7時許發生火災，導致10人死亡、9人吸入濃煙嗆傷送醫。事發後有不少民眾指控，該大廈因防疫而以鐵絲封死了社區及住戶大門，造成居民無法及時逃生，拖延警消黃金救援時間，質疑政府防疫過當才釀成悲劇，引發「白紙革命」。

黃珊珊表示，這場深夜大火伴隨著無數的哭喊聲，多少人無助的眼淚在絕望中被吞噬，而人民對於自由的渴望，自此再也壓抑不住，難以止息。近日由烏魯木齊蔓延到中國大陸其他城市的「白紙革命」，已經透過社群媒體向全世界展示，即使只是高舉一張白紙，無聲的力量就足以震攝世人，因為上面承載的是自由的重量，是人民的意志，更是對暴政的怒吼。

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透過此事件，黃珊珊也沈重呼籲中共當局，必須嚴肅看待人民的反抗與訴求，拆除路牌、抓人示警、強押算帳、言論管控等等壓制作法，已經無法撲滅人民的怒火。人民追求自由人權的意念，放諸四海皆然，而政府是為服務眾人而存在，正視人民苦痛、採取適當回應，理解民心才能真正化解民怨。

「身在台灣的我們才剛剛經歷過一場民主洗禮，我也希望選舉過後，大家能關心這個重要事件。」黃珊珊強調，不論事件未來發展如何，台灣作為民主自由的堡壘，應當挺身而出給予關懷支援，不只彰顯台灣人民所堅信的核心價值，更要提醒自己，必須珍惜與捍衛我們得來不易的民主憲政與自由生活。