亮馬橋「白紙革命」一夜之後　北京氣氛緊張！警力維安加倍監控

記者任以芳／北京報導

大陸多地27日凌晨掀起「白紙革命」，不只各地大學學生站出來高舉白紙，拒絕過度防疫和封控政策，首都北京27日晚間也有數百名民眾聚在亮馬河，手舉白紙表達不滿。一夜之後，北京加強警力部署在亮馬橋和四通橋等多處敏感地方，深夜的北京街邊到隊市警車壓陣，氣氛非常緊張。同時，美國駐華大使館昨晚28日也發布最新消息，鼓勵所有在陸美國公民開始保存14 天的藥物、瓶裝水和食物供應，對於大陸未來疫情發展十分不樂觀。

大陸新疆大火事件引發防疫過當爭議，大陸各地出現聲援的活動，甚至首都北京也忍不住，上百民群眾於27日晚間自發性到亮馬河邊聚集許多人手上拿著白紙，高喊「不要核酸，要自由」等口號，表達對於過度「封控」政策的不滿。

儘管是自發性活動，聚集人群也於28日凌晨逐漸散去，過程還算平和。一夜過去後，北京維安管控更加嚴格，白天開始大朝陽區警方開始部署大量人力，亮馬橋一帶直到深夜警察比路人還多，橋下停靠一整排二十多輛警車閃著警示燈，數量持續增加。

▲北京亮馬橋四周警力維安 。（圖／北京民眾提供）

入夜後警力維安更加緊張，順著亮馬橋一帶街道行走，幾乎是三步一崗、五步一哨，不只警車停靠路邊，還有警察站在路口、十字路轉角等地方，氣氛非常嚴肅緊張。

由於北京因為防疫政策幾乎空城，街邊店幾乎都關閉很少人上街，因此警察只要看到路過民眾都會特別注意，如果看到逗留太久，立刻口頭勸並且禁止拍照，過程中警方勸阻態度還算柔和。

上個月大陸開二十大之前，北京海淀四通橋曾經發生拉布條抗議事件，該地方也被列為敏感指標地區，同樣有警力部署，相較亮馬橋氣氛說來說沒有這麼緊張，橋下附近也有警車和警察站崗，數量上比較少。

這次大陸各地掀起「白紙革命」主要不滿過度防疫政策，多數民眾表達心聲，都快活不下去，只想要正常經濟生活和工作，強烈要求政府有解決方法，依照當前公布確診數據，大陸方面真正疫情高峰期尚未到來，恐怕短時間內有所調整十分有限。

▲美駐華大使館提醒在大陸美國公民準備兩周食物 。（圖／翻攝 美駐華大使館）

針對大陸疫情未來發展局勢，美國駐華大使館昨晚28日發布消息指出，「隨著疫情的發生，中華人民共和國政府已擴大了新冠疫情防控舉措。這些舉措可能包括居家隔離、大規模檢測、場所關停、交通中斷、封控以及有可能發生的家庭成員分離。」

該公告甚至強調，「鼓勵所有美國公民為您自己和您的各位家庭成員保存14 天的藥物、瓶裝水和食物供應。」公告內容留下各地駐華使館聯繫方式，美國選在此時公布消息，似乎意味著對於大陸疫情發展態勢抱持不樂觀態度。