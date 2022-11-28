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快訊／士林大停電「一片黑」1000盞路燈未供電　台電搶修中

▲▼士林劍潭站附近晚間大停電。（圖／翻攝自我是士林人&我是北投人臉書）

▲士林劍潭站附近28日晚間大停電。（圖／翻攝自我是士林人&我是北投人臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北士林28日晚間發生大範圍停電，有居民從捷運劍潭站出來後發現整路都沒有路燈，一片漆黑。對此，民眾黨「學姐」黃瀞瑩表示，已請公燈處清查，後港里、百齡里、福中里、福華里一帶約1000盞路燈未供電，目前已要求台電儘速修復。

有網友在臉書社團「我是士林人&我是北投人」發文筆試，「劍潭站出來往百齡國小方向，沿路無路燈，前港公園一片黑，請注意安全，已打1999。」

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▲▼士林劍潭站附近晚間大停電。（圖／翻攝自我是士林人&我是北投人臉書）

▲▼後港里、百齡里、福中里、福華里一帶約1000盞路燈未供電。（圖／翻攝自我是士林人&我是北投人臉書）

▲▼士林劍潭站附近晚間大停電。（圖／翻攝自我是士林人&我是北投人臉書）

對此，剛落選的民眾黨陳思宇立刻表示，「大家晚安，我是思宇。已經通報請公燈處處理」、「目前是台電未供電，已通報台電。目前處理中」，讓許多在地人大嘆可惜，「超拼的她，想到我覺得有點想流眼淚」、「我認真覺得很思宇是速度最快的議員，士林北投真的沒福氣。」

當選的黃瀞瑩則表示，「稍早轉請公燈處清查，後港里、百齡里、福中里、福華里一帶約1000盞路燈未供電，隨後透過邱臣遠委員辦公室協助要求台電儘速修復。恢復供電後會儘速回報！感謝大家的批評與指教，我會努力，謝謝！」

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