婆婆丟200元「逼媳婦煮5人晚餐」　要魚肉飯菜+水果！狂人曝菜單

▲婆婆給200元，要求媳婦煮5人晚餐，食材必須有魚肉飯菜和水果 。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

外食一頓百元起跳，因此越來越多人在家開伙！不過有女網友驚呼，同事要負責一家五口的晚餐，而婆婆只丟給她200元，要求菜單包含青菜、魚肉類與飯後水果，讓原PO刷新三觀。對此，同事求救200元5人份料理，文章引發網友大罵「正確答案：離婚」，但也真的有神人曝極簡菜單！

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》透露，女同事的婆婆每天只給200元伙食費，逼她煮一家五口的晚餐，「規定有魚有肉、有飯有菜」，以及餐後水果。

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而女同事也想破頭沒法子，才求助同事們幫想菜單，無奈大家也想不出200元怎麼煮出5人份的晚餐，原PO才在社團幫求問「有何好建議嗎？」

文章曝光後，一票網友咋舌開罵，「我有一陣子煮給20-30人的晚餐，餐餐都要4000以上，10～12樣菜哦（餐餐有雞、豬、魚）」、「好的建議是...勸同事趕快脫離苦海吧」、「叫他婆婆去吃X」、「直接跟婆婆說：我不會煮，媽還是我給你200元，你煮比較好吃」、「我一個人200元都不夠了」、「正確答案：離婚。200元只能買冥紙啦」、「建議換老公還比較快」。

留言串中，有神人分享超狂菜單，「200元白米飯，拌醬油吃」、「小白菜30元、豆芽菜15元、豆腐28元+肉燥20元、紅蘿蔔20元、魚皮湯50元、白飯37元、爛掉不要的水果0元」、「每人1條肉絲或1片肉片，魚罐頭1小口、高麗菜1小片，水果1小口，這樣可以吃很多餐，然後媳婦自己去外面吃」、「買最便宜的水果（挑爛的，叫老闆算便宜一點），菜攤撿地上的高麗菜葉，吻仔魚買50元、絞肉50元，這樣就都有了，記得糖當鹽用，醋當醬油用」、「鯖魚罐頭、豆腐、豆芽菜、海底雞、荷包蛋」、「2隻煮好白雞腿，各切2刀6塊；煮好的魚3刀6塊 ；地瓜葉一包30元分兩天煮，水果挑特價的一顆5塊、10塊，還不滿意叫她吸飽空氣，不用吃了」。

▼網友罵翻。（圖／翻攝毒姑九賤婆媳討論區）

