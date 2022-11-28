確診5+n暫不放寬　王必勝：下周可能來到疫情最低點「幾天破萬例」

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情連7周下降，雖然已宣布12/1起口罩解封，但中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，確診者「5+n」隔離措施暫不放寬，因為縮短隔離恐增加病毒傳播機會。王必勝另提到，以本土疫情推估，下周可能會來到疫情最低點，但有幾天也可能破萬例。

國內疫情趨緩，確診者隔離從11/14起改為「5+n」，民眾完成應隔離天數後，不管快篩陽性或者陰性都可以解隔。王必勝提到，5+n是否可以再縮短「當然可以討論」，但鄰近國家如韓國、日本以及其他先進國家，確診者隔離依然維持7天，會視國際情勢再做調整。

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布新增1萬0583例本土個案，創下215日以來新低，台北、台南分別通報885例與881例確診，為此波BA.5疫情以來首度掉到千例以下。

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面對媒體詢問本土疫情何時有望降到萬例以下？王必勝回應，以內部模型推估，下周可能會來到最低點，但可能還會有1~3天破萬例，之後可能又會微幅上揚，日本、韓國、新加坡等疫情也有類似起伏，指揮中心會持續監測疫情，以進行後續通報定義上調整。

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