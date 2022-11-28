北京民眾也高舉白紙！大喊「我要做核酸」反諷式抗議

▲北京亮馬河出現大批抗議人潮。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸各地爆發「白紙革命」抗議活動，北京27日晚間也有數百名民眾聚集在亮馬河，手舉白紙抗議，並以「我要被封控，我要做核酸」的反諷式口號，表達他們對於「封控」政策的不滿。

從推特上流傳的影片可以發現，亮馬河邊聚集的民眾人數非常多，且到了凌晨都沒有散去，許多人手上都拿著白紙，高喊著「不要核酸，要自由」等口號。

同時，現場的警方也不斷增援，組成人牆，勸告民眾離開現場，並封鎖了周圍的道路，不讓更多民眾湧入。

現場也爆發了部分警民衝突，許多民眾不滿之下改喊起「我要被封控，我要做核酸」的反諷式口號。

參與活動的一名民眾透露，人潮一直到凌晨2、3點都沒有散去，雖然有一些小衝突發生，但活動整體還算和平，未出現如上海「抓人」的情況。

▼上海民眾連兩天聚集在烏魯木齊路。（圖／路透社）



上海烏魯木齊路27日下午就有大批民眾聚集，同樣有不少人手舉白紙表達對於封控措施的不滿。但與北京不同的是，烏魯木齊路的活動前一天就已經開始，警方早有準備，出動的警力相當多，入夜之後，警方更開始強制驅散人潮，還傳出有不少人被帶走。

大陸媒體目前都未有關於「白紙革命」的報導，但大陸官媒《環球時報》前總編胡錫進已經注意到此事，並在微博上發文強調民眾有表達意見的權利，希望政府在重大問題上堅決走群眾路線，「事情越是棘手難辦，越要傾聽民眾呼聲，越要用實際行動保持社會的信心和團結。」