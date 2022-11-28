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獨／心碎畫面曝！台中婦棄狗丟工廠　黑貴賓狂追500m…沒力放棄了

▲▼台中烏日傳出一名婦人惡意棄狗。（圖／王小姐提供）

▲台中烏日27日傳出一名婦人惡意棄養狗狗在工廠外，狗狗狂奔想追上的畫面全被監視器拍下。（圖／王小姐提供）

記者許權毅／台中報導

惡意棄狗！台中烏日一名王小姐在臉書發文表示，昨（27）日在工廠外發現一隻約6歲的黑貴賓被大狗欺負，還在一處遮蔽物下找到狗飼料、提袋等物品，調閱監視器看見是一名年約60歲的婦人帶著狗狗來棄養。監視器拍下，婦人上午8點多棄置後騎車走人，狗狗在後頭狂追。王小姐說，那路段至少有500公尺，狗狗追到後面才放棄，有帶狗狗去掃描晶片，但沒有資料，呼籲棄狗婦人趕緊出面。

王小姐指出，上班地點在烏日溪南路附近，該處大多是工廠、農田，不料卻成為惡劣飼主棄養地。當時上午8點多，一名婦人身穿紫色背心、頭戴粉色安全帽的婦人緩緩騎到工廠後門，接著拿著狗提袋、水盆等物品放在屋簷下，準備離開時再多看兩眼狗狗，便加速離去，狗狗則在後面緊緊狂追，讓人看了好心疼。

▲▼台中烏日傳出一名婦人惡意棄狗。（圖／王小姐提供）

▲▼婦人將狗狗的物品放在工廠外的一處屋簷下，狗狗當時還在附近走走晃晃，不知道即將被棄養。（圖／王小姐提供）

▲▼台中烏日傳出一名婦人惡意棄狗。（圖／王小姐提供）

狗狗狂奔追上婦人，在婦人機車旁不斷繞著，婦人突然加速往另一個方向騎去，狗狗看見後馬上衝上去。王小姐說，那個路段加起來有400到500公尺長，狗狗就是追到累了才放棄，最後才緩緩走回屋簷處，坐在牠的物品附近。

▲▼台中烏日傳出一名婦人惡意棄狗。（圖／王小姐提供）

▲▼狗狗一路狂追，王小姐研判至少有400到500公尺的距離，但婦人車速較快，狗狗無法追上。（圖／王小姐提供）

▲▼台中烏日傳出一名婦人惡意棄狗。（圖／王小姐提供）

工廠員工發現疑似有狗狗被大狗欺負，上前一看才發現是一隻黑貴賓，經調閱監視器才確定是遭惡劣棄養。今日王小姐趕緊帶狗狗去看醫生、洗澡，醫生研判狗狗大約6歲，體重約5公斤，身上有嚴重皮膚病，有晶片但是並無註冊，無法得知飼主是誰。

▲▼台中烏日傳出一名婦人惡意棄狗。（圖／王小姐提供）

▲王小姐已經帶狗狗去看醫生，發現有嚴重皮膚病，並且晶片沒有資料。（圖／王小姐提供）

王小姐說，目前暫時不會報警，就是希望發上網路後，婦人能趕緊出來領回，但到目前為止都沒有回應，若都沒人出面，就是看看工廠員工有沒有人能養，或是養在工廠裡面。

許多網友看見貼文後氣憤表示「太壞了吧，棄狗什麼意思啊」、「太沒責任心了吧」、「就算他回來帶走狗，也只是換地方丟狗！」

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