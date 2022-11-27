加油男暴怒給負評「店員A我錢」！金額曝光遭罵翻：數學有問題

▲一名男子到加油站加油，後來竟指控店員A錢，實際金額卻讓網友們傻眼。（圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

只要有消費行為，難免都會有找錯錢的狀況。不過，一名男子先前到某間加油站加油，事後卻暴怒給負評，指控店員「A錢」，實際的金流算式曝光後，卻是男子慘遭一面倒罵爆，不少人痛批「數學老師在流淚」。

這名男子在Google上留下一星評價，指稱自己10月15日到該加油站消費，期間加了42公升的98汽油，總油價為1,289元，於是他掏出1,509元，讓加油站員工找錢。

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沒想到店員找了300元給他，他事後愈想愈不對勁，算完之後「發現少20元」，氣得痛批「店員會A錢」。

▼加油找錯錢，男子指控店員A錢。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



男子的評價引起熱烈討論，也被截圖、轉傳到「爆料公社」，讓不少網友看傻眼。許多人看完男子的算法以後，不禁留言痛批，「請去還錢，奇葩」、「得了便宜還賣乖，就是你這種人」、「到底是誰的數學有問題啊」、「沒計算機嗎？不要什麼都自己想」、「店員可以知道找誰要錢了」、「拎喇島來（台語罵人的用詞）！數學老師在流淚」、「這個客人數學真的很有問題。」

而實際來計算一下，男子應付的金額為1,289元，實際支付的金額則是1,509元，因此用「1509-1289」得出的數字就是正確的找錢金額，2個數字減去後的結果為220元，男子卻是拿到300元，等於多拿了店員80元，並非對方少找20元。

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