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乾淨到可以躺下！　大波池風景區獲「我家的公廁超級讚」績優公廁

▲台東2處公廁，獲全台首屆「我家的公廁超級讚」績優公廁殊榮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東2處公廁，獲全台首屆「我家的公廁超級讚」績優公廁殊榮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

環保署111年度首次舉辦「我家的公廁超級讚–全國績優公廁評比活動」，並邀請專家學者進行為期1個月實地考評作業，結果出爐，台東池上鄉大坡池風景區北側公廁，以及台糖中興二加油站公廁脫穎而出，分別榮獲「觀光遊憩類-地方政府受補助修繕-南區特優」及「縣市政府優良公廁管理推薦」。

環保局指出，此次評比環保署共分為加油站、交通場站、超商及觀光遊憩等4大類分別競爭，由各縣市環保局及私人公廁管理單位主動薦舉參賽，再由環保署特聘請專家學者到現場進行考評，除基本環境乾淨程度項目外，也納入友善設計、省水節能、企業社會責任、多元友善等永續環保項目，因此，環保局從觀光遊憩類推薦池上鄉大坡池風景區公廁，以及加油站類的台糖中興二加油站公廁2處接受環保署評比，恭喜縣內2處公廁管理單位榮獲111年「我家的公廁超級讚」評比績優公廁殊榮。

環保局進一步表示，池上鄉大坡池風景區北側公廁，廁間完善、整潔，結合周邊綠化環境提供使用者舒適的如廁環境，配合育嬰設施、兒童馬桶，感應式沖水設施，呈現多元對象服務；台糖中興二加油站公廁於101年啟用迄今仍被網友形容為「乾淨到可以躺下的公廁」，且對員工每月實施「公廁清潔學習課程」，自內部提升公廁維護量能。

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