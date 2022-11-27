大選落幕全台72人觸選罷法　警政署長向基層警、眷致謝

▲警政署長黃明昭對投入選舉維安的全國基層警致上最深謝意。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



記者張君豪／台北報導

26日全國九合一地方公職選舉順利結束，警政署長黃明昭從26日上午投票進行一開始全程坐鎮指揮所，與各警察機關掌握投票秩序，截至計票前，全台共發生違反選罷法70件72人，大多是民眾不慎撕毀、攜出選票等選務事故，僅發生零星不服選務、不符警察人員取締案件，顯現台灣民眾目前多能配合選務作業及警衛人員的秩序維護。

警政署代表全國警察同仁，對於民眾配合執法表示感謝，後續也將協同選務機關，嚴密完成選票護送封存等維安工作、警政署統計，本次選舉全國候選人多達近2萬人，鑒於以往部分支持者不滿選舉結果，偶有動員聚眾，警政署統合各警察機關先期掌握重要治安要點，包含選務機關、司法機關及各候選人競選總部等，預置適當維安警力、阻隔器材加強防護，強化選後維安。所幸台灣民眾屢經選舉洗禮，這次大選後，社會均能保持安定祥和。

黃明昭也對選舉期間，警察同仁犧牲自身休息及陪伴家庭的時間，傾盡全力投入選舉查賄及維安工作，對全國員警及眷屬表達真摯的謝意，將尊重員警意願安排補休，並兼顧轄區治安維護。在休整期間，仍能持續致力打擊詐欺、肅槍、掃黑、緝毒等治安重點不間斷，確保社會治安無假期、執法無空窗。

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