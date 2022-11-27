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美女博士脫了「變身神力女超人」　敗選嘆沒有下次：瘦15公斤累死

▲▼ 。（圖／翻攝自曾妍潔FB）

▲曾妍潔減了15公斤。（圖／翻攝自曾妍潔FB）

記者施怡妏／綜合報導

桃園市台灣民眾黨市議員候選人曾妍潔，不僅有令人稱羨的110公分美腿，還擁有台大環工系博士學歷，她昨（26）日寫下敗選感言，感謝支持她的5640人，「謝謝您們給我力量，謝謝您們的支持」，她也強調「沒有下次」，除了資源不足外，最讓她崩潰的是減肥，「累死了，瘦15公斤，我才不要再一次」。

曾妍潔在臉書PO文，感謝5640人的支持，「我需要負責的就是您們」，也強調絕對沒有下次，「因為資源真的不足，所以拜託不要再叫我出來了」，透露自己前三個月是一個人到處走，後三個月是四個人走，「經費只有少少的150萬左右，這場仗打得非常辛苦」。

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她坦言，「其實鬆了一口氣，因為要重新整理平鎮的都市計劃要花很多心力，這個超累人！（無論社宅、人行道、交通工程都要從都市計畫開始）」。

鄭重聲明： 謝謝支持我的5640人，我需要負責的就是您們， 謝謝您們給我力量，謝謝您們的支持，姸潔感激不盡！ 不過，真的要說明： #沒有下次沒有下次沒有下次 #因為資源真的不足所以拜託不要再叫我出來了 ————— ...

曾姸潔（大姸博士） 發佈於 2022年11月26日 星期六

對於桃園市市長的寶座由張善政奪得，她表示，「首先開心的是桃園綠地變藍天，希望張院長上任後可以把所有弊案翻出來，另外遺憾的是，我猜我應該是落選頭，很訝異平鎮蠻多人對貪污跟官僚酬庸的容忍度很高」，很可惜專長無法發揮，「前面如我所預測依然是三藍三綠」。

最後，她也再次強調，「不會有下次了，累死了，瘦15公斤，我才不要再一次！我說了，平鎮人若需要我來建設，就投我，若不需要，就放我走！」

曾妍潔日前出席桃園民眾派對暨曾妍潔競選總部成立大會，在15分鐘的演講中，她突然脫下黑色大衣，戴上黑色頭帶，一秒變身「神力女超人」，展現瘦身的成果，並喊著「2022跟著平鎮神力女超人奪回桃園」，掀起許多網友討論。

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