他列民進黨「8大慘敗原因」：跟國民黨當年一樣

▲九合一大選民進黨慘敗，批踢踢網友分析「8大敗筆」。（圖／台北市攝影記者聯誼會）

網搜小組／趙蔡州報導

九合一選舉結果出爐，民進黨全面崩盤，尋求連任的基隆、桃園及新竹市全滅，且僅在5縣市勝選。一名網友列出8點民進黨慘敗的原因，認為國民黨當年失去政權，就是做太多失去民心的事情，不料民進黨上台後也如此，「這次大敗真的不意外，來看看後年的總統大選你們怎麼面對。」

原PO在批踢踢表示，他2020年總統大選時投蔡英文，原因是他認為國民黨執政時，偏向50歲以上老人的固有利益，枉顧年輕人未來的總體發展，包含房價、少子化、低薪讓許多年輕人看不到未來，這也是當年民進黨能大贏國民黨的原因，不是因為什麼兩岸政策跟統獨。

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他說，民進黨上台後的這幾年，他看不到政府協助年輕人發展，看到的是各項政策只為了討好某些族群，看到的是死不認錯、強詞奪理的權力式語言，看不到當初民進黨選舉時說好的未來，所以這次才會輸到剩下5個縣市，接著他更列出了8點民進黨慘敗的原因。

▲原PO認為，國民黨當年失去政權，就是做太多失去民心的事情，不料民進黨上台後也如此。（圖／記者李毓康攝）

第一，高房價。他認為許多人投給民進黨，就是希望房價降下來，讓年輕人負擔的起，結果6年房價不斷突破頂峰，年輕人更買不起房，「這6年房價幾乎用火箭飛射的方式成長，社會宅都只看到柯P在認真做，民進黨做了什麼？只是最後關頭弄一個房客租房補助，試圖拉攏一下而已。」

第二，少子化。他認為少子化關乎台灣整體的存亡，背後的因素就是高漲的房價、通膨及無法安穩照顧小孩的後援機制，「結果房價、通膨漲的更厲害，讓家庭更難以養小孩，後援機制的立法也遲遲不想，完全沒看到。」

第三，薪資水平低落。儘管政府每年都在漲基本薪資，但是能受惠基本工資上漲的幾乎不是中產階級，而大眾對物價敏感且可以養育小孩都是中產階級，「但連年低落的薪資根本追不上高升的物價，中產階級最近幾年都往貧窮線淪陷。」

第四，生活無形成本劇增。他指出，勞保及健保長年入不敷出，結果政府做法是每年提升勞健保費用，把錢拿去支付目前已退休老人的費用，但等到年輕這代老了，勞保破產又沒有年輕人接手，「最慘的就是我們這代」、「當年我們都在笑小馬的少子化辦公室，結果民進黨上台也一樣無作為。」

第五，各項討好特別族群的政策。他尤其不滿計程車政策，好像只有計程車族群是選民，一般上班族吃屎就對了，所得稅一毛少不了，但政策補助牛肉卻一塊都沒有，計程車淘汰換新最高補助35萬元，結果上班族連車都買不起，疫情時防疫補助薪資跟油錢最高6萬元，結果一般上班族完全什麼都沒有。

第六，金融業各項不合理管制、查核及裁罰。他指出，台灣金融業從業人員約100萬人，這幾年從內部行政人員到外部業務人員，都被金管會的管制、查核及裁罰弄到快受不了，各種刁難跟規定，整個金融業從業人員壓力爆炸，「你以為在為民服務，但別忘了你這些舉動是影響這100萬人的工作，讓他們覺得很困擾很煩，而這100萬人背後的選票可能是300萬張以上，所以這也是為什麼金融重鎮的台北、新北及六都民進黨選的那麼難看，因為整個金融業銀行、證券、保險及投信被弄到太賭爛了。」

第七，沒辦法接受別人的批評。他認為民進黨可以批評別人，卻不能接受別人批評，「台北非綠地就各種資源緩慢及刁難，政府開放國外航線導致國內疫情爆發，結果說台北是破口，聽在我們耳裡是一種很好笑的強詞奪理，如果承認錯誤道歉補救，搞不好還會有很多人覺得很讚。」

第八，數位中介法。他完全無法接受，號稱爭取民主自由的民進黨，居然曾經意圖用數位中介法控制言論跟控制批踢踢，「一個應該到死都要捍衛言論自由的黨派居然做這個，是我最無法接受的原因。」

他最後說，國民黨當年會失去政權，就是做太多上述失去民心的事情，沒想到民進黨也是如此，「這次會大敗不意外，來看看後年的總統大選你們怎麼面對。」

▼網友回應。（圖／翻攝自批踢踢）

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