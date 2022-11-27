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大陸 大陸焦點 特派現場

蔡英文辭黨主席衝上「微博熱搜第一」　對岸一票人嗨翻

▲▼2022九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文發表談話 。（圖／記者李毓康攝）

▲九合一大選民進黨慘敗，民進黨黨主席蔡英文辭去黨主席 。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨在2022九合一選舉大敗，寫下創黨以來最慘紀錄，尋求連任的基隆、桃園及新竹市全滅，總統蔡英文26日晚間宣布辭去黨主席一職，消息不僅台灣民眾關注，也引起微博網友熱議，有大陸網友興奮說「見證歷史」、「祖國統一」，但也有人說「台灣人才不是這個意思，別胡扯」、「別自己加戲了。」

總統蔡英文26日晚間宣布辭去黨主席一職，中國大陸《人民日報》等多家陸媒紛紛報導此消息，「蔡英文辭去民進黨主席職務」更一度衝上微博熱搜第一，有大陸網友在新聞下方說「什麼情況，這麼突然」、「哇哦，見證歷史了」、「這算是見證歷史了」、「祖國早日統一」、「那不就是要統一了。」

▼「蔡英文辭去民進黨主席職務」消息一度衝上微博熱搜第一。（圖／翻攝自微博）

▲▼蔡辭黨主席 衝微博熱搜第有：倒台了？。（圖／翻攝自微博）

▲▼蔡辭黨主席 衝微博熱搜第有：倒台了？。（圖／翻攝自微博）

也有人說「選民們完全沒有這個意思」、「選民們不是這個意思，別胡扯」、「18年也是國民黨大勝，結果20年還是狗屎。地方選舉關係老百姓實際利益，等24年選舉，國民黨又得跪」、「我不這麼認為，18年也大勝，20還是大敗」、「島民沒這個意思」、「選民只是覺得該換個人做，做不做的好是另一回事。」

▼民進黨大敗，有一派大陸網友說「選民只是覺得該換個人做，做不做的好是另一回事」。（圖／翻攝自微博）

▲▼蔡辭黨主席 衝微博熱搜第有：倒台了？。（圖／翻攝自微博）

▲▼蔡辭黨主席 衝微博熱搜第有：倒台了？。（圖／翻攝自微博）

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