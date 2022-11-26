不斷更新／王惠美自行宣布當選　國民黨大勝「攻下12縣市」

▲謝國樑下跪。（圖／記者郭世賢翻攝）
記者黃君瀚／綜合報導
今（26）日下午4點九合一大選準時開票，《ETtoday新聞雲》帶來最即時全台縣市長當選結果。截至20點05分，國民黨攻下12縣市、民進黨4縣市、民眾黨1縣市、無黨籍2縣市。
【六都】
台北市：國民黨蔣萬安自行宣布當選。
新北市：國民黨侯友宜自行宣布當選。
桃園市：國民黨張善政自行宣布當選。
台中市：國民黨盧秀燕自行宣布當選。
台南市：民進黨黃偉哲自行宣布當選。
高雄市：民進黨陳其邁自行宣布當選。
【其他縣市】
基隆市：國民黨謝國樑自行宣布當選。
新竹縣：國民黨楊文科自行宣布當選。
新竹市：民眾黨高虹安自行宣布當選。
苗栗縣：無黨鍾東錦自行宣布當選。
彰化縣：國民黨王惠美自行宣布當選。
南投縣：國民黨許淑華自行宣布當選。
雲林縣：國民黨張麗善自行宣布當選。
嘉義市：選舉延至12月18日舉行。
嘉義縣：民進黨翁章梁自行宣布當選。
屏東縣：
花蓮縣：國民黨徐榛蔚自行宣布當選。
台東縣：國民黨饒慶鈴自行宣布當選。
宜蘭縣：
澎湖縣：民進黨陳光復自行宣布當選。
金門縣：無黨籍陳福海自行宣布當選。
連江縣：國民黨王忠銘自行宣布當選。
讀者迴響