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「最仙里長」林京玲改拚議員失敗！　含淚嘆：讓大家失望了

▲▼林京玲。（圖／翻攝自Facebook／林京玲）

▲林京玲外型亮眼。（圖／翻攝自Facebook／林京玲）

記者朱祖儀／綜合報導

台中市西區公民里里長林京玲因為外型仙氣，在8年前就曾被封為「全台最美里長」。今年她以無黨籍身分投入第十選區（中、西區）市議員選舉，希望能夠用8年的基層經驗拚進台中市議會，可惜最後以9285票位居第4名，和議員寶座擦身而過。

這次台中市第十選區（中、西區）選戰，共有7人一起競爭3席議員寶座，林京玲為了和中西區現任議員江肇國、黃守達和張彥彤抗衡，她提出許多政見，包括女性凍卵補助、提升社會安全網、爭取寵物公園、國小學童營養午餐免費等，希望能展現出女性候選人的細膩思維。

▲▼林京玲。（圖／翻攝自Facebook／林京玲）

▲林京玲位居第4名。（圖／翻攝自Facebook／林京玲）

可惜投票結果出爐，林京玲得到9285票，仍輸給張彥彤、黃守達以及江肇國，位居第4名，沒辦法挺進台中市議會。對此，她在臉書發文表示「讓大家失望了」，還加上一個含著眼淚的表情符號，感謝支持者這一年的幫忙，雖然資源不足，還是努力把最少的資源呈現出最大的效果，「我盡力了，積蓄一百多萬也花完了」，接下來會好好仔細思考人生的下一步。

不少支持者看到後，紛紛留言鼓勵「京玲妳已經很棒了，就算沒有選中，我還是繼續支持妳」、「我仍然支持妳，永不放棄，繼續往前」、「加油～努力是值得的」、「就差臨門一腳了，我們會繼續支持妳，妳辛苦了，京玲加油」、「第四名，很棒了」、「加油，4年後會再支持妳，不會忘記」、「落選頭可惜了」。

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