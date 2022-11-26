快訊／民進黨大敗！執政縣市「4＋1」　指標縣市全滅

▲民進黨台北市長候選人陳時中晚間宣布敗選 。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

九合一選舉結果出爐，儘管民進黨在選前樂觀評估「7Plus」目標，然而除了指標縣市台北市未能勝選外，尋求連任的基隆市、桃園市、新竹市全敗，僅選情穩定的南部4縣市嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣，以及泛藍分裂的澎湖縣勝選，執政版圖「4＋1」退回北港溪以南，且政壇高度關注的新北市也摜破上屆近30萬票的差距，綠營迎來比2018年「韓流」海嘯衝擊下更慘的大敗局面。目前屏東縣長候選人周春米票數領先，尚未宣布勝選。

▲蔡適應今晚發表敗選感言。（圖／記者郭世賢翻攝）

今天晚間6點多，基隆市長候選人蔡適應自行宣布敗選，「我只能說自己努力不夠，做得不夠好」，恭喜對手謝國樑，希望未來4年基隆不要走回頭路，感謝基隆市長林右昌過去8年治理基隆，自己沒有辦法接棒他，延續基隆的光榮不好意思，也辜負大家的期待；支持者則吶喊「蔡適應加油」給予鼓勵。

晚間7點左右，台北市長候選人陳時中自行宣布敗選，他說，「我讓大家失望了，不過在這個關鍵的時刻，來到這裡等待我們，我仍然非常的感謝」，到現在他仍然希望選舉是愛與希望，希望用愛與包容來為台北命名，幾個月以來，望著大家充滿期待的眼神，他多麼希望可以實現夢想，帶著城市前往改變的方向。

陳時中表示，希望大家和自己一起，誠摯的祝福國民黨候選人蔣萬安，無論在什麼樣的情況下，他都會真誠的祝福蔣萬安，並透露已經致電給蔣萬安，「我希望他好，他治理得越好，就能夠讓台北更好」；他說，愛台北的力量應該超越政黨的分歧，呼籲支持者一起支持蔣萬安，敗選是他努力不夠，他要向大家致上最深的歉意。

▲沈慧虹在林智堅陪同下宣布敗選。（圖／翻攝沈慧虹臉書直播）

隨後，新竹市長候選人沈慧虹也在前市長林智堅陪同下宣布敗選，有大家的支持是從事政治工作最好的事情，新竹的風依然會繼續吹，城市依然會向前邁進，謝謝議員與競選總部的同仁們與自己打了光榮的一場仗，提醒支持者好好吃飯、善待家人及朋友，選舉過程中可能有傷痕，但新竹人要一起努力，並恭喜高虹安市長，強調城市一定會持續光榮變好。

晚間7點半左右，桃園市長候選人鄭運鵬在桃園市長鄭文燦和競選團隊的陪同下表示，要向支持者表達最深的歉意，敗選的責任由他一人承擔，剛剛他已經致電給國民黨候選人張善政表達恭喜，提醒支持者「選舉只是一時的」，鄭文燦8年建設的好成績，不會因為一次選舉就退步，希望大家不要因此懷疑自己的民主和價值，明天之後他將在立法委員的崗位上繼續努力。

另一方面，民進黨澎湖縣長候選人陳光復今晚7點左右自行宣布當選，成為今年民進黨唯一一席增加的執政縣市。陳除了感謝支持者，也坦言回來澎湖20多年，雖然一路坎坷，但始終為澎湖打拚服務，將全力要求中央支持澎湖的建設，將會全力以赴，不忘初衷。

▲鄭運鵬宣布敗選。（圖／ETtoday攝影中心攝）