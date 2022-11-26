陳紫渝喊話「嫁給永福里」成真！鐵粉嗨爆：老婆辛苦了

▲陳紫渝。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

新北市永和區永福里里長候選人陳紫渝因外型亮麗，被外界封為「最美里長候選人」、「永和IU」，在網路上擁有超高聲量。稍早投票結果出爐，陳紫渝當選了，她情緒激動表示，「謝謝大家一直以來的支持與鼓勵，也感謝大家願意給我一個機會來服務，紫渝一定會認真負責，和大家一起好好為我們永福里打拚。」不少網友也湧進粉專祝賀。

陳紫渝年僅24歲，因甜美笑容爆紅的她，臉書粉專已累計超過13萬人追蹤。過去她接受《東森新媒體ETtoday》專訪時曾謙虛表示，「我沒有很漂亮啦」，網友的稱讚讓她受寵若驚，也感謝大家支持，「我只想嫁給永福里」。

▲陳紫渝與侯友宜合照。（圖／陳紫渝提供）

陳紫渝表示，因為父親擔任協和里里長，所以她也學到一些實務參與、會勘過程的知識，盼從不同角度切入鄰里議題，像是改善交通車輛多、巷弄號誌標示不清的問題，另外也會多多推廣「社區健康守護站」、舉辦講座課程等，讓里內長輩、幼童都能參與社區活動。

事實上，在選前就已有大票粉絲在臉書上對陳紫渝表示支持，「我做好當選晚餐等你回來喔老婆」、「慶祝你當選的餐廳已經訂好了，不要太晚回家」、「里長紫能是渝」、「我每天都會支持紫渝」。

如今陳紫渝成功當選里長，也讓不少粉絲心情超激動，紛紛湧入臉書粉專表示，「恭喜當選」、「請問有需要成立守望相助隊嗎」、「老婆辛苦了！恭喜當選」、「恭喜當選了！讚啦」、「恭喜老婆當選」、「當選後趕緊回家休息，晚餐我準備好了」。

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