快訊／新北第7選區「國民黨陳鴻源、連斐璠當選」　民進黨只搶到1席

▲永和區市議員國民黨拿下兩席，民進黨拿下1席。（圖／翻攝自臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

今（26）日是九合一大選日，新北第七選區（永和區）5位候選人，爭奪3席市議員寶座。國民黨候選人連斐璠、陳鴻源順利連任，而第3席則由民進黨許昭興拿下。

永和區5位市議員候選人中，國民黨候選人連斐璠以3萬1408票，得票率31.71％拿下第一；國民黨陳鴻源則以2萬7547票，得票率27.81％，也成功連任；民進黨候選人許昭興，以2萬0486票，得票率20.68％，拿下最後一席永和市議員寶座。

另外，民進黨羅文崇拿到1萬7767票，未順利連任，而代表台灣為新黨的蕭蒼澤，僅1853票，得票率1.87%。

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