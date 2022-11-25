選前之夜！團結拚勝選　賴清德八度輔選黃秀芳

▲副總統賴清德8度南下力挺縣長候選人黃秀芳。（圖／競總提供）

記者唐詠絮／彰化報導

民進黨彰化縣長候選人黃秀芳今晚(25日)在彰化市舉辦「選前之夜」造勢大會，吸引5千人到場，副總統賴清德也第八度為黃秀芳公開站台輔選，黃秀芳說過去4年縣政空轉，彰化人都不想再忍了，請鄉親相信她的政見絕對「說到做到」，她有信心打贏選戰，帶領彰化大步向前走，呼籲鄉親集中選票。

晚間6點多，賴清德牽著黃秀芳的手上台，現場高喊「黃秀芳凍蒜」，氣氛高昂，賴清德說，這已經是他第八度來到彰化為黃秀芳輔選的第15個行程，代表他對彰化的關心，強調明天就要投票了，大家都出來投票支持黃秀芳，黃秀芳一定可以高票當選。

賴清德說，過去三位民進黨籍縣長周清玉、翁金珠、魏明谷，分別在推動本土、工商發展、綠能發展有重大貢獻，令人難過的是國民黨接棒的人沒有做得更好，且是一個比一個糟，像現任縣長王惠美，每年預算花的比魏明谷多，但重大建設無法發包，勞工平均薪資也全國最低，人口流失嚴重，到底彰化發展在那裡？

賴清德說，台灣追求民主的過程歷盡滄桑，才有今天的成果，現在彰化縣民也要用選票，把讓彰化走向衰敗的王惠美換掉，彰化縣一定要改變，現在是關鍵的時刻，改變就在1126，一起選出好縣長黃秀芳，帶領彰化大步向前走。

賴清德說，黃秀芳從基層做起，是深入基層的最好人才，這次擔起選縣長的重擔，更展現服務縣民的決心，提出許許多多好的政見，要解決彰化的問題，包括留住年輕人在家鄉創業，在故鄉實現理想，彰化才有希望，也要引進高科技、提升中小企業競爭力，呼籲讓黃秀芳入主縣府，帶領彰化縣一天比一天好。

黃秀芳強調，她的政見絕對會「說到做到」，且要照顧好長輩、年輕人、孩童，照顧好每一個世代就是她的政見，彰化絕對值得更好的明天，她身為「彰化隊」隊長，也要呼籲鄉親明天把票投出來，讓「彰化隊」所有議員、鄉鎮市長候選人、村里長代表都高票當選，這樣一定可以為彰化創造更好的明天。