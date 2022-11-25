5千支持者上街　林智堅現身挺：沈慧虹當選不用實習馬上上任

光榮新竹5你5你-選前之夜大遊行 新竹光榮5你5我，選前之夜大遊行，新竹光榮向前行！ 就是現在，歡迎市民朋友一起加入遊行行列，隨時歡迎、隨時一起走，新竹的進步、新竹的建設不能停，我們要一起走、一起拼、一起贏，把氣勢熱情通通展現出來，這就是我們對新竹的愛！對這座城市的情感！ 現在還有時間多拉票，請拿起電話告訴親朋好友，把新竹改變大聲說，說出新竹的好，把新竹的建設通通說給親朋好友聽。一人拉5票、一人拉10票，堅定站出來、走出來，一起延續新竹光榮，因為我們就是這座城市的主人，明天就是我們驕傲的日子！ #拉票固票出來投票就會贏 #5你5我5告讚新竹光榮向前行 #堅定支持5號沈慧虹 #一起拼一起贏新竹隊1126大勝利 由沈慧虹發佈於 2022年11月24日 星期四

記者陳凱力／新竹報導

民進黨新竹市長候選人沈慧虹今（25）日舉辦「光榮新竹大遊行」，現場逾5千名支持者穿戴「光榮黃」配件上街相挺，分享正向、歡樂的選舉氣氛。沈慧虹表示，參選至今近5個月，特別感謝因為「5你5我」，才有新竹這8年的改變，不論是公共建設、藝文活動等，因為有大家的參與才讓這座城市愈來愈好，她也承諾，對於未來她已做好規劃、帶著新竹市大步向前。

▲沈慧虹選前之夜，許多支持者到現場相挺。（圖／競辦提供，下同）



沈慧虹表示，從7月4號離開市府、宣布參選市長，至今將近5個月，還記得抽號次抽到5號，她很開心，因為5號代表這雙手，每一雙手都是這8年改變新竹的力量，大大小小的公共工程，一步步改變大家生活，眾人都是新竹改變的參與者，外地人來到新竹，都驚訝這8年新竹已經不一樣了。

▲▼沈慧虹說，城市最大的大秘寶，就是各位市民朋友。





沈慧虹說，城市最大的大秘寶，就是各位市民朋友，「5你5我做伙支持沈慧虹」，今日有些許風雨，風雨會過去，建設會留下，這場選舉後，紛擾會過去，大家可以驕傲跟朋友說，新竹人很有眼光，選正派、不會違法、貪污、黑白來的市長，讓最愛的新竹大步向前。同時也要拜託大家支持新竹隊，每位議員都是重要的力量。

林智堅表示，他2014、2018年的競選總部都在此處，兩次選舉都勝利，今年沈慧虹也在同處，明天也會贏得勝利。他說，八年來他與沈慧虹、市府團隊非常用心，一天當兩三天用，不敢辜負市民期待，請大家回想過去八年相較之下，現今新竹已更進步、更幸福。

林智堅也說，新竹市民有智慧理性，如果過去感受到城市的進步與幸福，並期待城市更好，一定要支持即戰力的沈慧虹，她不用實習，可以馬上上班，馬上推動重大建設，懇託大家催票、固票、拉票，把沈慧虹送回市政府、議員全壘打，一起為新竹未來投票，「去投票我們就會贏」。

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