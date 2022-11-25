陳其邁選前之夜沒找大咖！立委接力助講「再拚4年，高雄起飛」

記者許宥孺／高雄報導

明天(26日)就是投票日，爭取連任的高雄市長陳其邁，今晚7點於鳳山舉辦選前之夜，市議員候選人也將到場，不過這次沒有大咖到場站台，而是由「高雄隊」立委接力助講，盼能衝高投票率，拚市長連任、議會過半。

陳其邁選前之夜於捷運鳳山西站登場，活動會場就在競選總部旁邊，下午就有攤販聚集，也有支持者下午5點就到場卡位。

▲▼支持者高舉牌子和旗幟挺邁。（圖／地方中心攝）

活動將於晚間7點開始，現場播放熱場影片，並由原住民進行開場表演，主持人由立委邱議瑩、李昆澤、趙天麟擔任，市議員高閔琳負責助理主持。活動將有支持18歲公民權學生代表致詞，藝人林宗興將會上台演唱16分鐘。

不同於2年前的市長選前之夜，這次總統蔡英文不會到場，而是希望將重點擺在高雄市民，由「高雄隊」立委邱志偉、林岱樺、賴瑞隆、許智傑接力助講宣揚政績，再來由滅火器樂團登台嗨唱21分鐘，迎接陳其邁大進場。

▲陳其邁選前之夜於鳳山登場。（圖／地方中心攝）

競選團隊安排，晚間8點32分陳其邁將會以大進場的模式與支持者互動，預計過程有10分鐘，登台後將由陳其邁逐一介紹議員候選人上台，爭取選前最後衝刺能夠讓市民出門投票，衝高投票率拚市長連任、議會過半。

大選倒數關鍵，陳其邁的太太吳虹和兒子陳政通，近日也陪同市議員候選人掃街，盼能拉抬當選邊緣的民進黨籍議員選情，不過在選前之夜，吳虹和陳政通也會到場，不過將不會上台，而是在台下默默替陳其邁加油，活動預計於9點結束散場。