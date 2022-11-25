吳亦凡撿屍3女被判13年！陸官媒：在「粉絲的控評」下迷失自我

▲吳亦凡被判刑13年，附加驅逐出境。（圖／翻攝自微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸男藝人吳亦凡因強姦罪及聚眾淫亂罪被判有期徒刑13年，附加驅逐出境。判決出爐後，大陸官媒《中新社》隨即發文，稱吳亦凡引發了大眾對文娛行業的深思，「明明遵紀守法是做人的最低底線，卻不知道從什麼時候開始，竟然成為對『流量』們的高標準高要求。」

文章提到，對吳亦凡的判決，彰顯了司法的公平正義，「星途過於順遂的他，在粉絲的控評、資本的吹捧下迷失自我，喪失道德底線，自認有資源、有流量、有人脈，以至於接連觸犯法律。」

文章指出，可以看到，從被公安機關刑事拘留的那天起，吳亦凡所謂的名利就化為泡影，「強姦、聚眾淫亂，這些罪名疊加到一起，可以說是劣跡斑斑，聲名狼藉。」

文章提到，從「頂流」到階下囚，吳亦凡引發了大眾對文娛行業的深思，「明明遵紀守法是做人的最低底線，卻不知道從什麼時候開始，竟然成為對『流量』們的高標準高要求。」

文章最後強調，學藝先學德，做戲先做人。在高收入、無數的掌聲與鮮花背後，「流量」們更應以身作則，只有發自內心敬畏法律，敬畏工作，敬畏觀眾，演藝事業才能一帆風順，「心存僥倖，以身試法，必將換來慘痛代價。」